A segunda divisão do Campeonato Paulista de Rugby chegou à sua 13ª semana com a menor média de diferença de pontos entre as equipes na rodada (3 pontos) e dois jogos definidos nos instantes finais. Restam duas vagas na para a próxima fase e cinco equipes na disputa!

Tucanos a um ponto da vaga

Jogando em casa, o Tucanos não teve vida fácil diante do São Bento para ficar a apenas um ponto da classificação para a fase final em sua temporada de estreia na Série B. Reck abriu o placar aos 11′ mas Eduardo Quintela e Gabriel Broginni colocaram o São Bento na frente minutos depois e mantiveram a pressão sobre os adversários para buscar a vitória a qualquer custo, mas foi o Tucanos que fechou a etapa na frente com Reck e o pilar Allen apoiando no ingoal para abrir doze pontos de vantagem.

O equilíbrio e os erros dos dois lados mantiveram o placar inalterado até os 12′, quando Márcio Dias ampliou para o time laranja, mas Broginni e José Gomes mantiveram o São Bento vivo na partida, mas mesmo em superioridade numérica após a exclusão de Rodrigo Bixesto, a reação do clube da zona sul da capital não foi adiante e o ponto bônus conquistado não mudou a situação da equipe na competição, que segue muito ameaçado de rebaixamento.

Urutu renasce fora de casa e Piratas se complica

Jogando fora de casa, o Urutu não podia pensar em outro resultado que não fosse a vitória para seguir na luta por uma das vagas na final, e não decepcionou sua torcida, em uma partida de tempos totalmente distintos. O Piratas dominou o primeiro tempo e abriu o placar com Fábio José (em tarde inspirada, anotando 17 pontos) aos 13′ e correu para outros três tries respondidos por apenas 7 pontos dos Urutus, com o segunda linha Ian Carvalho apoiando o try seguido de conversão de Loureiro que abriu a etapa final com um try logo aos 3′ iniciando a reação dos visitantes.

No entanto, o Piratas ainda tinha controle da partida e aumentou a vantagem em 10 pontos com Fábio guardando um penal e um try convertido aos 22′, deixando menos de vinte minutos para o Urutu tirar uma desvantagem de 20 pontos. E foi exatamente isso que os visitantes fizeram, estragando a festa do time da casa em Americana, com Renato e Massaini mantendo o time vivo e o tryman Jadson cruzando o ingoal já nos acrescimos, com Loureiro adicionando os dois pontos da vitória.

São Carlos vence duelo direto pelo G4

Em partida crítica para as pretensões de ambas na sequência do campeonato, São Carlos e ABC se enfrentaram para um duelo igual em praticamente todos os aspectos, e por mais que a valentia dos Carneiros, que viajaram para enfrentar os sãocarlenses com apenas 16 atletas, deva ser exaltada, a vitória ficou com os Rinocerontes. O equilíbrio se refletiu no primeiro tempo, com alternância nas oportunidades de pontuar mas duas defesas muito sólidas mantiveram o placar em igualdade, com o ABC anotando primeiro através de João Santos aos 32′, e Gabriel Bagnato empatando aos 39′.

O desgaste físico pesou para os Carneiros, que mesmo ao atuar com um homem a mais a partir dos 7′ após exclusão temporária, não conseguiu pontuar, e Bagnato guardou seu segundo try do dia, iniciando o que se encaminhava para um domínio crescente do São Carlos,que ainda ampliou com Arthur Pinheiro em penal. A frágil vantagem se manteve até os minutos finais da partida, com o embate tomando contornos cada vez mais dramáticos. Já nos acréscimos, Murilo anotou o segundo try dos Carneiros, seguido de conversão de Augusto e o apito final, decretando a vitória do São Carlos por apenas um ponto. A derrota ainda valeu um heróico ponto ao ABC, que segue vivo na briga por um lugar na próxima fase.

Na próxima rodada, Tornados e Engenharia Mackenzie fazem o duelo de invictos (os dois únicos no estado). São Carlos, Urutu e ABC jogam suas últimas fichas atrás da classificação e São Bento terá mais uma chance para se manter na divisão em 2019.

Foto: Laura Orgambide

Campeonato Paulista B – Semana 13

Dia 28/07/2018 às 15h – Piratas 32 X 33 Urutu

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares: Guilherme de Queiroz e João Freire

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 28/07/2018 às 15h30 – Tucanos 26 X 19 São Bento

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares: Elisangela Maranin e Rodrigo Vincentim

4º árbitro: Aline Oliveira

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 29/07/2018 às 15h – São Carlos 13 X 12 ABC

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares: Rafael Nichioka e Rodrigo Vincentim

4º árbitro: Aline Oliveira

Local: Água Vermelha – São Carlos, SP