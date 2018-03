São José está pronta para receber o futuro do Rugby paulista na abertura do primeiro Festival Juvenil, evento que pretende incentivar a participação de núcleos juvenis do M15 ao M19 de clubes de todo estado, já bem estabelecidos ou ainda em formação, mantendo todos em atividade por mais tempo e aumentando as chances de continuidade da categoria.

Logo na estreia são esperados clubes formadores tradicionais como São José, Jacareí, Pasteur, SPAC, Band Saracens e outros que vão construindo sua tradição ou que estão ressurgindo entre os juvenis, como Ilhabela, Taubaté, Tornados Indaiatuba, Piratas de Americana, Tucanos de São João da Boa Vista, Cougars de Vinhedo, São Bento (São Paulo), Aguaí, Bertioga, Templários de São Bernardo do Campo e o Iguanas, anfitrião da etapa. Serão 17 clubes, aproximadamente 250 atletas nas três categorias e quase 10 horas ininterrupta de jogos, mostrando desde já como os clubes do estado abraçaram a iniciativa e o sucesso que se projeta para o restante do ano.

Bom jogos a todos e acima de tudo, divirtam-se!

Informações do evento

Dia 25/03/2018

Horário de chegada dos clubes: até 10h

Jogos: 10h30 às 18h

Local: CE João do Pulo

Endereço: Av. Perseu, 180 – Jardim Satélite, São José dos Campos – SP, 12230-470

- Continua depois da publicidade -

Arbitragem, ambulância, água e frutas serão disponibilizados pela FPR ao longo de toda competição.

Foto: Adriano Matos