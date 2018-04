Sábado e domingo serão de pontapé inicial e também de decisão no rugby feminino brasileiro. O clube de campo do Palmeiras, no extremo sul da cidade de São Paulo, receberá o Torneio Classificatório para a temporada 2018 do Super Sevens, o Circuito Brasileiro Feminino de Sevens.

Em jogo estarão 4 vagas para equipes fixas do Super Sevens, que se juntarão a Niterói, São José, Curitiba e Leoas de Paraisópolis como as 8 equipes garantidas em todas as etapas da temporada.

Ou seja, o formato do Torneio Classificatório é muito simples:

12 clubes (de 8 estados diferentes) foram separados em 3 grupos com 4 times cada;

Os 2 primeiros colocados de cada grupo e os 2 melhores segundos colocados avançarão às quartas de final;

Os 4 semifinalistas (Taça Ouro) garantirão as vagas de equipes fixas do Super Sevens 2018;

A competição teve duas alterações de participantes: as gaúchas do Centauros, de Estrela, e as paulistas do Iguanas, de São José dos Campos, não participarão mais, dando lugar ao Pasteur, da capital paulista, e ao Taubaté, do Vale do Paraíba.

O que esperar? – por Maria Freire

Grupo A: Delta (PI), Vitória (ES), USP (SP) e São Lourenço (MG)

Prévia (opinião): Quem abre o grupo é a equipe que se agarrou o “quase” em 2017, empatando com as Leoas de Paraisópolis em 84 pontos, para garantir a vaga de fixa sem precisar do qualificatório, enfrentando os critérios de desempate que lhes tiraram a oportunidade. Se mantiverem seu desempenho na última temporada, devem passar com certa tranquilidade ao primeiro lugar do grupo.

Para o Vitória, a competição em si já é um largo passo dado, depois de tantas dificuldades financeiras para chegarem até aqui. Com a mesma determinação, carregam o anseio de driblar o isolamento que dificulta a ascendência do clube. A grande batalha deve ser contra a USP, a qual venceu na primeira etapa de 2017.

O São Lourenço é novidade mais que importante, assinalando a única equipe participante do estado na competição, alternativa ao BH, presente assíduo nos últimos anos.

Grupo B: Band Saracens (SP), Melina (MT), Goianos (GO) e Pasteur (SP)

Prévia (opinião): Jogando em casa, o Band Saracens tem a força da torcida e a missão por, mais um ano, permanecer na elite nacional. Terminou o último ano na 6ª colocação geral e pôde até comemorar o título da etapa sediada pelo Spac, justamente no mesmo final de semana que encontraram o Melina em campo e, num jogo de grandes expectativas, saíram com um placar elástico: 46 x 05. As Melinas se prepararam com amistosos, inclusive jogando em São Paulo, e não devem aceitar uma nova possibilidade de derrota, correndo atrás da meta: compor o cenário nacional como equipe fixa.

Pela questão do isolamento geográfico, o Goianos tem suas dificuldades de colocar em prática seus treinos, isso é fato. No entanto, quando participou da etapa realizada no Spac no último ano, trataram de garantir uma boa vitória contra o Pasteur na Semifinal Bronze.

Grupo C: Desterro (SC), SPAC (SP), Charrua (RS) e Taubaté (SP)

Prévia (opinião): Sem a menor dúvida, oferecerá os grandes duelos do final de semana. O Desterro vem da recuperação e fôlego consideráveis que garantiu nas etapas finais do Super Sevens, ainda que finalizando na 7ª posição geral, à frente do Spac – último colocado em 2017. Ambos devem fazer um jogo pra lá de decisivo e concentrar as expectativas dos 2 primeiros lugares em suas mãos, mas também devem se atentar às novidades que o Charrua coloca na mala de mão – mesmo que ausentes no ano passado, são experientes e conhecedoras do peso de um qualificatório, e se rememoram do bom jogo que realizaram contra as Spacgirls na etapa de Florianópolis no ano passado.

O Taubaté corre pelas beiradas e tenta sua expressão no cenário nacional. Já é figurinha no álbum nas etapas estaduais de São Paulo e se sente em condições de enfrentar grandes potências, bem diferente do elenco iniciante de 2016.

Local

Super Sevens Feminino – Torneio Classificatório

Sábado, dia 21 de abril

09h00 – Delta x São Lourenço

09h20 – Vitória x USP

09h40 – Band Saracens x Pasteur

10h00 – Melina x Goianos

10h20 – Desterro x Taubaté

10h40 – SPAC x Charrua

11h20 – Delta x USP

11h40 – Vitória x São Lourenço

12h00 – Band Saracens x Goianos

12h20 – Melina x Pasteur

12h40 – Desterro x Charrua

13h00 – SPAC x Taubaté

13h40 – Delta x Vitória

14h00 – USP x São Lourenço

14h20 – Band Saracens x Melina

14h40 – Goianos x Pasteur

15h00 – Desterro x SPAC

15h20 – Charrua x Taubaté

Domingo, dia 22 de abril

09h00 – Quartas de final – 1º x 8º

09h20 – Quartas de final – 4º x 5º

09h40 – Quartas de final – 2º x 7º

10h00 – Quartas de final – 3º x 6º

10h20 – Semifinal Bronze – 9º x 12º

10h40 – Semifinal Bronze – 10º x 11º

11h30 – Semifinal Prata

11h50 – Semifinal Prata

12h10 – Semifinal Ouro

12h30 – Semifinal Ouro

13h10 – Disputa de 11º lugar

13h30 – Final Taça Bronze – Disputa de 9º lugar

13h50 – Disputa de 7º lugar

14h10 – Final Taça Prata – Disputa de 5º lugar

14h30 – Disputa de 3º lugar

14h50 – FINAL