Nesse sábado terá a largada o Campeonato Gaúcho de Rugby, com todas as suas divisões jogando no fim de semana. Os clubes da elite estadual terão suas tradicionais rodada triplas, com A Série A, Intermédia (times B) e M19 em ação no sábado, ao passo que a Série B começará no domingo.

O Gauchão foi criado em 2006, com o Charrua, de Porto Alegre, vencendo as duas primeiras edições. Depois, em 2008 e 2009, a taça foi do outro clube da capital, o San Diego. E, desde 2010, todos os títulos ficaram com o Farrapos de Bento Gonçalves, atual octacampeão gaúcho.

Para 2018, após o Farrapos ter sua melhor temporada na história, que incluiu título inédito da Liga Sul e vice campeonato inédito do Campeonato Brasileiro, a questão que fica no Rio Grande do Sul é: quem poderá vencer o alviverde da Montanha? Charrua e San Diego, que estrearão em 2018 na primeira divisão nacional, seguem como postulantes, com o Serra Gaúcha também na corrida por fora. Já Brummers e Universitário de Santa Maria almejam se superarem para alcançar as semifinais.

A novidade neste ano é a expansão do campeonato para 7 clubes, com nenhuma equipe sendo rebaixada de 2017 e com o Planalto de Passo Fundo ganhando promoção após o título do Gaúcho Série B.

A Série B, por sua vez, foi mantida com 6 clubes, tendo o Centauros, rebaixado de 2016 para 2017, como um dos favoritos. Antiqua, de Pelotas, Guasca, de Porto Alegre, Pampas, de São Leopoldo, e Guaíba segue na divisão pensando no futuro, enquanto a novidade é a entrada do União Rugby Tauras Carancho, que une dos clubes do Tauras, de Marau, e do Carancho, de Sertão, ambas próximas a Passo Fundo.

Vamos a uma visão geral sobre a primeira divisão?

Brummers

Cidade: Novo Hamburgo e região

2017: 5º colocado

2018: Campeão Gaúcho M19 de 2017, o Brummers ainda precisa levar sua evolução no adulto e terá um grandes desafio pela frente e sua luta para voltar ao top 4 pela primeira vez desde 2014.

Charrua

Cidade: Porto Alegre

2017: 4º colocado

2018: O Charrua fez um campeonato estadual decepcionante no ano passado, mas deu a volta por cima com uma grande campanha na Taça Tupi, terminando o torneio acima de seu rival local, o San Diego, que vinha levando a melhor nos últimos anos no Gaúcho. Agora, a missão do Charrua é voltar a jogar a final do estadual. A base da equipe é a mesma de 2017, com forte trabalho na pré temporada.

Farrapos

Cidade: Bento Gonçalves

2017: Campeão

2018: Com Jardel de volta à Montanha e com a chegada de Erick Iglesias para a armação das jogadas, o Farrapos parece ainda mais forte para 2018. A questão maior em Bento são as eventuais perdas de jogadores importantes para os Tupis, como Mauri e Angelo. O time comandado pelo técnico Javier segue como o time a ser batido no Rio Grande do Sul e sua invencibilidade de 8 anos no estado assusta qualquer oponente. Favoritismo ainda absoluto dos alviverdes.

Planalto

Cidade: Passo Fundo

2017: Campeão da Série B

2018: Campeão da segunda divisão, o Planalto viverá o capítulo mais importante de sua história até aqui jogando na elite gaúcho. Passo importante para o rugby de Passo Fundo, que agora precisa provar que pode permanecer entre os grandes do estado. Um passo de cada vez.

San Diego

Cidade: Porto Alegre

2017: Vice campeão

2018: O San Diego foi vice campeão gaúcho mais uma vez em 2017 e conseguiu sua sonhada promoção à elite nacional. Porém, a maior conquista do clube para 2018 parece ter sido a sua casa nova para mandar jogos, conseguindo o precioso espaço do Parque da Marinha, em região nobre de Porto Alegre, crucial para atrair novos interessados no esporte. Por outro lado, os verdes vivem no elenco momento de transição, com a chegada de muitos atletas que estrearão na categoria. Portanto, é tempo de desafios para o San Diego, mas com otimismo.

Serra Gaúcha

Cidade: Caxias do Sul

2017: 3º colocado

2018: O Serra Gaúcha viveu um ano de altos e baixos em 2017. O clube conseguindo uma grande vitória sobre o Charrua na decisão do 3º lugar do Gaúcho, para logo depois desapontar sendo prematuramente eliminado da Taça Tupi. O clube de Caxias deu a volta por cima ganhando a Copa RS e conseguindo dar um salto importante rumo a seu futuro, ao comprar um terreno para seu futuro campo. Com nova identidade também, assumindo o nome de Serra Gaúcha (deixando de ser SC Rugby), o clube terá a missão de construir um ano mais sólido dentro de campo e o desafio começará em voltar às semifinais do estadual. Algumas caras novas no time poderá dar o impulso necessário.

Universitário

Cidade: Santa Maria

2017: 6º colocado

2018: O URSM subiu para a elite e permaneceu. Apesar de ter terminado em último lugar a competição de 2017, o Universitário pode considerar que teve até aqui um saldo positivo na elite, mas a batalha está apenas começando. É imperativo o clube seguir evoluindo e ele tem diante de si tanto a possibilidade de dar o passo adiante e ir às semifinais, caso surpreenda algum dos quatro favoritos, ou efetivamente retornar à Série B. As respostas serão dadas em Santa Maria.

Campeonato Gaúcho 2018

Série A

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Brummers

Novo Hamburgo 0 0 Charrua

Porto Alegre 0 0 Farrapos

Bento Gonçalves 0 0 Planalto

Passo Fundo 0 0 San Diego

Porto Alegre 0 0 Serra Gaúcha Caxias do Sul 0 0 Universitário

Santa Maria 0 0

Data Horário Local Casa Placar X Placar Adversário Fase 17/03/2018 San Diego X Universitário 1ª fase 17/03/2018 Serra Gaúcha X Planalto 1ª fase 17/03/2018 Charrua X Brummers 1ª fase 24/03/2018 Serra Gaúcha X Farrapos 1ª fase 24/03/2018 Charrua X Universitário 1ª fase 24/03/2018 Brummers X Planalto 1ª fase 07/04/2018 Brummers X Farrapos 1ª fase 07/04/2018 Charrua X San Diego 1ª fase 07/04/2018 Planalto X Universitário 1ª fase 14/04/2018 Brummers X Serra Gaúcha 1ª fase 14/04/2018 Planalto X San Diego 1ª fase 14/04/2018 Universitário X Farrapos 1ª fase 21/04/2018 Planalto X Charrua 1ª fase 21/04/2018 Universitário X Serra Gaúcha 1ª fase 21/04/2018 Farrapos X San Diego 1ª fase 05/05/2018 Universitário X Brummers 1ª fase 05/05/2018 Farrapos X Charrua 1ª fase 05/05/2018 San Diego X Serra Gaúcha 1ª fase 19/05/2018 Farrapos X Planalto 1ª fase 19/05/2018 San Diego X Brummers 1ª fase 19/05/2018 Serra Gaúcha X Charrua 1ª fase 26/05/2018 1º X 4º Semifinal 26/05/2018 2º X 3º Semifinal 09/06/2018 X 3° lugar 16/06/2018 X FINAL

Série B

Clube Cidade(s) P J V E D 4+ 7- PP PC SP Antíqua

Pelotas 0 0 Centauros Estrela 0 0 Guaíba

Guaíba 0 0 Guasca

Porto Alegre 0 0 Pampas São Leopoldo 0 0 União Tauras Carancho Marau e Sertão 0 0

Dia Local Casa X Adversário Fase 18/03/2018 Porto Alegre Guasca X Centauros 1ª fase 18/03/2018 Pelotas Antiqua X União Tauras Carancho 1ª fase 18/03/2018 Guaíba Guaíba X Pampas 1ª fase 25/03/2018 Estrela Centauros X Pampas 1ª fase 25/03/2018 Marau União Tauras Carancho X Guaíba 1ª fase 25/03/2018 Porto Alegre Guasca X Antiqua 1ª fase 08/04/2018 Pelotas Antiqua X Guaíba 1ª fase 08/04/2018 São Leopoldo Pampas X Guasca 1ª fase 08/04/2018 Marau União Tauras Carancho X Centauros 1ª fase 22/04/2018 Pelotas Antiqua X Pampas 1ª fase 22/04/2018 Sertão União Tauras Carancho X Guasca 1ª fase 22/04/2018 Guaíba Guaíba X Centauros 1ª fase 06/05/2018 Estrela Centauros X Antiqua 1ª fase 06/05/2018 São Leopoldo Pampas X União Tauras Carancho 1ª fase 06/05/2018 Guaíba Guaíba X Guasca 1ª fase 27/05/2018 1º colocado X 4º colocado Semifinal 27/05/2018 2º colocado X 3º colocado Semifinal 09/06/2018 Perdedor Semifinal X Perdedor Semifinal 3º lugar 16/06/2018 Vencedor Semifinal X Vencedor Semifinal FINAL

Intermédia

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Brummers

Novo Hamburgo 0 0 Charrua

Porto Alegre 0 0 Farrapos

Bento Gonçalves 0 0 Planalto Passo Fundo 0 0 San Diego

Porto Alegre 0 0 SC Rugby

Caxias do Sul 0 0 Universitário Santa Maria 0 0

Data Horário Local Casa Placar X Placar Adversário Fase 17/03/2018 San Diego X Universitário 1ª fase 17/03/2018 Serra Gaúcha X Planalto 1ª fase 17/03/2018 Charrua X Brummers 1ª fase 24/03/2018 Serra Gaúcha X Farrapos 1ª fase 24/03/2018 Charrua X Universitário 1ª fase 24/03/2018 Brummers X Planalto 1ª fase 07/04/2018 Brummers X Farrapos 1ª fase 07/04/2018 Charrua X San Diego 1ª fase 07/04/2018 Planalto X Universitário 1ª fase 14/04/2018 Brummers X Serra Gaúcha 1ª fase 14/04/2018 Planalto X San Diego 1ª fase 14/04/2018 Universitário X Farrapos 1ª fase 21/04/2018 Planalto X Charrua 1ª fase 21/04/2018 Universitário X Serra Gaúcha 1ª fase 21/04/2018 Farrapos X San Diego 1ª fase 05/05/2018 Universitário X Brummers 1ª fase 05/05/2018 Farrapos X Charrua 1ª fase 05/05/2018 San Diego X Serra Gaúcha 1ª fase 19/05/2018 Farrapos X Planalto 1ª fase 19/05/2018 San Diego X Brummers 1ª fase 19/05/2018 Serra Gaúcha X Charrua 1ª fase

M19

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Brummers Novo Hamburgo 0 0 Charrua Porto Alegre 0 0 Farrapos Bento Gonçalves 0 0 Planalto Passo Fundo 0 0 San Diego Porto Alegre 0 0 SC Rugby Caxias do Sul 0 0 Universitário Santa Maria 0 0