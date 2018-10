Americana vai parar para receber as melhores equipes M17 do estado de São Paulo, que abrem a temporada do Seven a side masculino nesse sábado. Nesse ano, o torneio terá um formato inédito, com a etapa única nesse fim de semana classificando os oito melhores para a etapa final em São José dos Campos, em dezembro para a decisão.

Pelo grupo A, os Jacarés são os atuais no Seven a side e recentemente levantaram a taça no XV e são o time a ser batido. Mas terão pela frente não apenas o time da casa que conta com apoio da torcida, como também clubes tradicionais do estado, como Ilhabela, Pasteur e SPAC, esse último retornando à competição depois da ausência em 2017.

No grupo B, o Vale vem forte com Iguanas, São José (respectivamente vice-campeão e terceiro colocados em 2017), o time B do Jacareí, querendo fazer frente para o time principal, além de Rio Branco e o combinado Band Saracens, São Roque e Piracicaba, mostrando o trabalho de base das equipes do interior começando a dar frutos e se unindo aos bandeirantinos, ausentes em 2017, assim como os Pelicaninhos.

O regulamento está disponível nesse link.

Paulista Sevens M17 – etapa Americana

Dia 27/10/2018 a partir das 9h

Local:Centro Cívico Municipal de Americana

Endereço: R. Sergipe, 730

Grupo A: Jacareí, Ilhabela, Pasteur, Piratas/Lechuza, SPAC

Grupo B: Iguanas, São José, Jacareí B, Rio Branco, Band/Piracicaba/São Roque

09h00 – Pasteur X SPAC

09h20 – Jacareí X Piratas/Lechuza

09h40 – Iguanas X Rio Branco

10h00 – Jacareí B X Band/Piracicaba/São Roque

10h20 – Piratas/Lechuza X SPAC

10h40 – Ilhabela X Pasteur

11h00 – São José X Jacareí B

11h20 – Rio Branco X Band/Piracicaba/São Roque

11h40 – Ilhabela X Piratas/Lechuza

12h00 – Jacareí X SPAC

12h20 – São José X Rio Branco

12h40 – Iguanas X Band/Piracicaba/São Roque

13h00 – Ilhabela X SPAC

13h20 – Jacareí X Pasteur

13h40 – São José X Band/Piracicaba/São Roque

14h00 – Iguanas X Jacareí B

14h20 – Pasteur X Piratas/Lechuza

14h40 – Jacareí X Ilhabela

15h00 – Jacareí B X Rio Branco

15h20 – Iguanas X São José

15h40 – 5A X 5B – Disputa de 9º lugar

16h00 – 4A X 4B – Disputa de 7º lugar

16h20 – 3A X 3B – Disputa de 5º lugar

16h40 – 2A X 2B – Disputa de 3º lugar

17h00 – 1A X 1B – FINAL