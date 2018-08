O SESC Venda Nova, em Belo Horizonte, foi o palco do Minas Sevens 2018 e a competição foi destaque por organização, com os jogos sendo transmitidos online e o campo – de gala – recebendo bom público nas dependências – mostrando o potencial de divulgação do esporte quando bem gerido.

Em campo, o Uberlândia faturou o título masculino ao derrotar o Ituiutaba em dérbi do Triângulo na grande final, conquistando o estadual de sevens pela 4ª vez seguida – 2014, 2015, 2016 e 2018 (não houve estadual em 2017). Carcarás voando.

Já o feminino pegou fogo com o BH Rugby derrotando o time convidado, o Delta, do Piauí, na grande final. Vitória importante para o time da capital mineira, que já está fora a algum tempo das equipes fixas do Super Sevens mas voltou a vencer um time da elite nacional.





Minas Sevens

- Continua depois da publicidade -

Dia 04/08/2018 – Masculino – Grupo M: Uberlândia, Ituiutaba e Delta

08h00 – Uberlândia 05 x 25 Alpha – Feminino

08h16 – BH Rugby 12 x 00 Delta – Feminino

08h32 – Uberlândia 34 x 00 Ituiutaba – Masculino

08h48 – Varginha 17 x 05 Inconfidência – Masculino

09h04 – Alpha 31 x 00 Ituiutaba – Feminino

09h20 – Delta 44 x 00 Inconfidência – Feminino

09h36 – Ituiutaba 07 x 00 Delta – Masculino

09h52 – Inconfidência 21 x 12 UFLA – Masculino

10h08 – Ituiutaba 00 x 22 Uberlândia – Feminino

10h24 – Inconfidência 00 x 49 BH Rugby – Feminino

10h40 – Delta 00 x 26 Uberlândia – Masculino

10h56 – UFLA 15 x 36 Varginha – Masculino

11h12 – 5º lugar Feminino – Ituiutaba 22 x 17 Inconfidência

11h28 – 5º lugar Masculino – Delta 21 x 07 UFLA

13h00 – Semifinal Feminina – 1º A x 2º B – Alpha 00 x 31 Delta

13h15 – Semifinal Feminina – 1º B x 2º A – BH Rugby 44 x 00 Uberlândia

13h30 – Semifinal Masculina – 1º M x 2º G – Uberlândia 22 x 07 Inconfidência

13h45 – Semifinal Masculina – 1º G x 2º M – Varginha 12 x 29 Ituiutaba

14h00 – 3º lugar Feminino – Alpha 05 x 29 Uberlândia

14h15 – 3º lugar Masculino – Varginha x Inconfidência – Varginha em 3º por campanha

14h30 – Final Feminina – BH Rugby 17 x 10 Delta

14h45 – Final Masculina – Uberlândia 17 x 00 Ituiutaba