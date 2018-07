Após o sucesso da primeira edição, o Uberlândia Rugby realizará nesse sábado, dia 30, a segunda edição de seu Festival Escolar.

O festival é a conclusão de um trabalho que começou no início do ano, quando o time fez a capacitação dos professores da rede municipal para a introdução do esporte nas aulas de educação física. O festival contará com a presença de 10 escolas e mais de 300 crianças e adolescentes.

O evento é iniciativa do time Uberlândia Rugby em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com a Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) e com a Confederação Brasileira de Rugby.

7h45 – Chegada dos alunos

8h30 – Cerimônia de abertura

8h55 – Preparação

9h – Atividades nas estações

10h30 – Intervalo / Lanche

10h50 – Jogo de Touch Juvenil

11h10 – Encerramento

11h25 – Saída dos alunos