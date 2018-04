O Rugby Universtário teve um domingo cheio de surpresas em sua quarta semana de jogos.

Abrindo o dia, Mauá e Mackenzie fizeram um esperado duelo cheio de tradição na Engenharia, mas ao contrário do esperado, os mackenzistas impuseram um ritmo de jogo forte e definiram a partida ainda no primeiro tempo com seis tries não respondidos e completando a partida com um sonoro 76 a 0, definitivamente uma estreia inesperada para a Mauá. O Direito Mack completou o fim de semana vitorioso Mackenzista ao conquistar uma vitória tranquila sobre a PUC, bem diferente do sufoco contra a UFABC na rodada anterior, e assumiu a vice-liderança da competição graças ao resultado mais impactante da rodada.

No segundo jogo do dia, os Leprechauns da UFABC fizeram história e pela primeira vez venceram a poderosa UNIP com um segundo tempo impecável, saindo de um revés de 13 a 19 no primeiro tempo para anotar mais dois tries convertidos e selar seu primeiro triunfo na competição. Mesmo derrotada, a UNIP se beneficiou de seu ataque efetivo que guardou 4 tries e levou dois pontos de bonificação, se mantendo próxima do Direito, na terceira colocação geral. Destaque para Lucas Clug, que anotou 12 pontos por meios de chutes e garantiu o triunfo do representante do ABC

As equipes voltam à campo no dia 20 de maio, pela última vez antes das férias escolares, com nova rodada tripla. A UNIP tem duelo importante contra a Engenharia Mackenzie, a UFABC tenta derrubar mais um favorito, o Direito Mack e Mauá e PUC tentam a primeira vitória na competição.

Campeonato Paulista Universitário – Semana 4

Dia 15/04/2018 às 12h15 – Mauá 00 X 76 Engenharia Mackenzie

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Mariano de Goycochea e Franco Rodriguez

4º árbitro: Aline Thomaz

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 15/04/2018 às 14h00 – UFABC 27 X 24 UNIP

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Franco Rodriguez e Vinícius Hideo

4º árbitro: Bruno Serminaro

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 15/04/2018 às 15h45 – Direito Mack 55 X 12 PUC

Árbitro: Vinícius Hideo

Auxiliares de linha: Roger Santesseo e Bruno Serminaro

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Foto: Amanda Moraes e Mayara Yamaguti

Classificação