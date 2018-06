A UFABC segue em sua saga de matador de gigantes no Paulista Universitário. Depois de cair por pouco no primeiro encontro contra o Direito Mack e vencer a multicampeã UNIP na última rodada, os futuros advogados se tornaram a mais nova vítima da equipe de Santo André, que venceu por 24 a 9 e agora ambos dividem a vice-liderança do campeonato, com 9 pontos (os mackenzistas possuem um jogo a menos).

Jogando em casa pela primeira vez no ano, a Mauá se recuperou da derrota diante da Engenharia Mackenzie com uma vitória sólida sobre a PUC, que não não ofereceu resistência e caiu por 80 a 12, e de quebra se beneficiou do triunfo da vizinha UFABC, embolando a classificação. A Engenharia Mackenzie segue na liderança, porém já realizou cinco jogos.

A derrota desse fim de semana torna muito importante um triunfo do Direito sobre a Engenharia no confronto mackenzista na próxima rodada. Em caso de nova derrota, a equipe não dependerá mais somente de seus resultados para levar o título. A UFABC por sua vez encara a lanterna PUC e pode alcançar uma inédita série de três vitórias seguidas. Já UNIP e Mauá se enfrentam na luta pela segunda vitória com objetivo de não deixar os líderes desgarrarem de vez na tabela.

Campeonato Paulista Universitário – semana 6

Dia 09/06/2018 às 13h00 – Mauá 80 X 12 PUC

Árbitro: Jefferson Santana

Auxiliares de linha: Aline Tomaz e Natasha Olsen

4º árbitro: Luiz Henrique

Local: Instituto de Tecnologia Mauá – São Caetano do Sul, SP

Dia 09/06/2018 às 15h00 – UFABC 24 X 09 Direito Mackenzie

Árbitro: Natasha Olsen

Auxiliares de linha: Aline Tomaz e Luiz Henrique

4º árbitro: Jefferson Santana

Local: Instituto de Tecnologia Mauá – São Caetano do Sul, SP

Classificação



Clube P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie 25 5 5 0 0 5 0 338 29 309 Direito Mackenzie 9 3 2 0 1 1 0 79 46 33 UFABC 9 4 2 0 2 0 1 68 82 -14 UNIP 8 4 1 0 3 3 1 96 171 -75 Mauá 5 2 1 0 1 1 0 80 88 -8 PUC 0 4 0 0 4 0 0 24 254 -230

Foto: Amanda Moraes/Mayara Yamaguti