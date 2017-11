Foi mais um fim de semana de muita diversão para a criançada das categorias de base do estado de São Paulo, que se reuniram pela última vez no ano na sexta etapa do Festival Paulista de Rugby Infantil, realizado pela Federação Paulista de Rugby em parceria com os clubes do estado. Pela tradição dos últimos anos, o histórico campo do SPAC foi o palco para o encerramento do calendário de 2017 e o fechamento foi em grande estilo, com mais de 600 crianças de São Paulo e até do Desterro de Florianópolis, participando de todas as atividades.

O dia ensolarado facilitou a interação de todas as crianças que puderam trocar experiências, fazer novos amigos e vivenciar em grande estilo o espírito do Rugby e seus valores, em uma idade crucial para a formação de seu caráter.

Ao longo do ano foram mais de 3mil crianças e quase 20 clubes de todas as regiões.