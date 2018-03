A Federação Paulista de Rugby anuncia que, em parceria com o Comitê de Desenvolvimento da CBRu formado no fim de 2017 para gerir a verba concedida pela World Rugby para o desenvolvimento do esporte no país, definiu três áreas iniciais para auxiliar no crescimento sustentável das categorias de base do estado.

Devido a necessidade de otimizar os recursos provenientes dessa iniciativa, foram considerados os seguintes critérios na definição das regiões contempladas:

– Quantidade de clubes existentes na região

– Quantidade de atletas na região (do infantil ao M19, masculino e feminino)

– Regularidade em participação em eventos e campeonatos de categorias de base geridos pela FPR.

As áreas escolhidas foram Capital (Área 11), Vale (Área 12) e Campinas (Área 19) e contemplam 175 cidades, 57 clubes e quase 2 mil jogadores segundo o CNRU.

Cada uma delas terá um profissional dedicado para fazer um levantamento real da situação do esporte na região, auxiliar na criação de programas de captação de novos atletas, treinamentos e capacitação de novos profissionais e servir como uma ponte para direcionar as demandas da região junto à direção da FPR e o Conselho Administrativo. Em conjunto, essas iniciativas serão fundamentais para a transformação de equipes em clubes que possam manter-se de forma independente e sustentável no longo prazo e permitir à Federação Paulista direcionar seus esforços para fortalecer outras áreas.

Ressaltamos que áreas não contempladas nesse momento seguirão no radar da Federação Paulista para futuros investimentos e apoio em suas iniciativas próprias de desenvolvimento.

Se o seu clube está em uma das regiões abaixo, entre em contato com o responsável para definir ações conjuntas.

Raio – X atual

Regional Capital (Área 11)

Cidades (64): Alumínio, Aracariguama, Arujá, Atibaia, Barueri, Biritiba-Mirim, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Cabreúva, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz De Vasconcelos, Francisco Morato, Franco Da Rocha, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itapecerica Da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itatiba, Itú, Itupeva, Jandira, Jarinu, Joanópolis, Jundiaí, Juquitiba, Mairinque, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Morungaba, Nazaré Paulista, Osasco, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Salto, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenco da Serra, São Paulo, São Roque, Suzano, Taboão da Serra, Tuiuti, Vargem, Vargem Grande Paulista, Várzea Paulista

Clubes: 39

Jogadores (infantil ao M19): 800

Responsável: Emmanuel Armagnat – email emmanuel.armagnat@fprugby.org.br

Emmanuel Armagnat é administrador de empresas com 40 anos de atuação no Rugby nacional, como jogador do Pasteur e treinador das categorias de base desde 1995, e fundador do Minas Rugby, primeiro clube das Minas Gerais

Regional Vale (Área 12)

Cidades (38): Aparecida, Arapei, Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas,

Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca, Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São José dos Campos, São Luis do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Taubaté, Tremembé, Ubatuba

Clubes: 8

Jogadores (infantil ao M19): 680

Responsável: Gabriel Colini Cenamo – email gabriel.cenamo@fprugby.org.br

Gabriel “Gabó” Colini Cenamo é educador físico formado pela USP, ex-atleta e treinador com passagens por Band Saracens e Brummers e da seleção brasileira feminina M18, masculina M19 e adulta, estando à frente atualmente do Jacareí.

Regional Campinas (Área 19)

Cidades (73): Aguaí, Águas da Prata, Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Americana, Amparo, Analândia, Araras, Artur Nogueira, Caconde, Campinas, Capivari, Casa Branca, Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Cosmópolis, Descalvado, Divinolândia, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Ipeuna, Iracemápolis, Itapira, Itirapina, Itobi, Jaguariúna, Leme, Limeira, Lindóia, Louveira, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi-Mirim, Mombuca, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Piracicaba, Pirassununga, Porto Ferreira, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara D’Oeste, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, Santa Rita do Passa Quatro, Santo Antônio de Posse, Santo Antonio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Pedro, São Sebastião da Grama, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Tambau, Tapiratiba, Valinhos, Vargem Grande do Sul, Vinhedo

Clubes: 10

Jogadores (infantil ao M19): 415

Responsável: Pedro Raposo – email pedro.raposo@fprugby.org.br

Pedro Raposo é educador físico formado pela UNICAMP com MBA em gestão empreendedora pela ESAMC e foi um dos fundadores do Cougars (Vinhedo), atuando como atleta e preparador físico da equipe. No âmbito esportivo, ainda tem história de 13 anos na seleção brasileira de hóquei sobre patins.

