Em setembro, a cidade de Bogotá, na Colômbia, receberá os Jogos Sul-Ameircanos Universitários, que contarão com as disputas do rugby sevens.

A CBDU (Confederação Brasileira do Desporto Universitário) convidou as equipes que foram campeãs do rugby sevens da LDU (Liga do Desporto Universitário), cujo torneio desde ano foi disputado em Uberlândia.

A UFG (Universidade Federal de Goiás) já havia confirmado sua participação por ser a campeã da LDU masculina. Agora, foi a vez da equipe da UNB (Universidade de Brasília) ser confirmada como representante brasileira no torneio feminino, após também ter vencido a LDU.

As duas equipes estão realizando vaquinhas para custearem suas participações.

Clique aqui para acessar a vaquinha da UFG.

Clique aqui para acessar a vaquinha da UNB.