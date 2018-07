Duas das melhores equipes da Série C entram em campo na rodada desse fim de semana. Única equipe que não pode alcançar a zona de classificação, o União terá nova chance de vitória sobre um dos líderes da competição, recebendo o Lechuza. O rubro-verde da capital deixaram escapar a vitória contra a FEA e seguem na antepenúltima colocação, e uma nova derrota pode praticamente inviabilizar as chances da equipe voltar às finais da divisão, marco que alcançou em 2017. O Lechuza por sua vez vem numa crescente e tenta a quarta vitória seguida e pode fechar a rodada na liderança.

Em situação incerta, está o União Rugby Alphaville, que pode entrar na briga pela classificação ou se afastar dela em caso de derrota. Seu adversário será ninguém menos que a FEA, líder invicta da divisão e com 100% de aproveitamento até aqui. Apesar de ocupar apenas a sexta colocação, o URA conta com o bom retrospecto em casa onde soma duas vitórias e ainda ostenta a melhor defesa da Série B, sinais de alerta para os FEAnos, que vem motivada com depois da grande recuperação diante do União que resultou em vitória na última rodada. No único confronto entre as equipes, vitória do URA por 45 a 13 em 2015, no mesmo palco do encontro desse domingo.

Campeonato Paulista C – Semana 11

Dia 30/06/2018 às 10h – União X Lechuza

Árbitro: Marcelo Blanco

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Erika Weiss

4º árbitro: Kaike Oliveira

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 01/07/2018 às 10h – União Rugby Alphaville X FEA

Árbitro: Mariana Wyse

Auxiliares de linha: Bruno Serminaro e Erika Weiss

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Parque Ecológico de Alphaville – Barueri, SP