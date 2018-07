O Paulista C teve apenas um jogo nesse fim de semana, o suficiente para aumentar a incerteza sobre quem serão os finalistas com pouco menos da metade do campeonato ainda em disputa. Isso porque o União venceu o Jequitibá fora de casa e entrou na briga, em um grupo que tem cinco clubes separados por apenas três pontos. Somente a FEA segue tranquila, com dez pontos de vantagem para o segundo colocado.

Em Paulínia, o Jequitibá saiu na frente com Renan em cobrança de penal, mas o equilíbrio nas ações do jogo manteve o placar inalterado durante praticamente todo restante da etapa, até que Luiz Borges cruzou o ingoal e ampliou para o time da casa. A exclusão de Tiene nos instantes finais animou os Quero-queros que não tardaram em capitalizar a superioridade numérica com try do segunda linha Fábio Hipólito seguido de conversão de Kaio, que deu novo ânimo para o União na sequência da partida. No entanto, o time também teve um jogador punido com cartão amarelo logo no início da etapa final, e em condições de igualdade, a vantagem seguiu do lado do Jequitibá, mas os esforços do União deram resultado e a virada veio com Kaio que apoiou e converteu o segundo try do dia para o clube da capital. Para piorar a situação, o time da casa ainda veria o autor de seu try solitário ser excluído por 10 minutos por reclamação, dificultando a reação e impondo a segunda derrota ao clube em seus domínios.

No próximo fim de semana a FEA volta à campo e pode praticamente garantir a primeira vaga rumo às finais enfrentando o perigoso Jaguars. União Rugby Alphaville, Armada e Alto Tietê/Mogi entram em campo tentando colar no pelotão intermediário e se manter vivos no torneio. O Lechuza busca a quarta vitória seguida.

Campeonato Paulista C – Semana 12

Dia 14/07/2018 às 15h30 – Jequitibá (10) 10 X 14 (7) União

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Paigy Costa e Elisângela Maranin

4º árbitro: João Freire

Local: Itapoan – Paulínia, SP

Foto: Suzana Proença

Classificação