O fim de semana contou com mais uma rodada do Paulista Universitário, onde a dupla mackenzista seguiu firme no seu domínio na competição. O dia começou com o Direito Mack superando a San Fran no clássico Jurídico e mantendo a sua liderança isolada, que agora só pode ser ameaçada pela Engenharia Mackenzie logo atrás com 30 pontos e que superou a PUC no maior placar da rodada, incontestáveis 87 a 0. As duas equipes se encontram na última rodada, um duelo muito aguardado.

Mas a briga segue boa pelas duas vagas remanescentes, e a UNIP deu passo importante para ficar entre os quatro, vencendo a FACENS sem dificuldades, 74 a 0 para o time da capital e com três jogos ainda por realizar. O duelo mais parelho ficou por contra dos anfitriões da USP e da UFABC com direito à três árbitros da Federação Paulista em campo (Regis Dantas e Murilo Bragotto atuam pela UFABC, Luciano Sampaio pela USP) e o triunfo ficou com a USP por apenas um ponto. Mesmo derrotado o representante do ABC segue com chances matemáticas, mas depende de uma série de resultados improváveis.

O campeonato volta no fim de agosto e pode finalmente conhecer os dois últimos finalistas. Caso a San Fran caia diante da Engenharia Mackenzie, a Mauá se garante matematicamente caso vença a USP, que por sua vez faz seu último jogo. A UNIP encara a UFABC e praticamente sela a vaga em caso de derrota dos futuros advogados. PUC e FACENS fazem o jogo entre os últimos colocados.

Campeonato Paulista Universitário

Dia 06/08/2017 às 8h40 – Direito USP “San Fran” 24 X 33 Direito Mackenzie

Árbitro: João Pantano

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Luciano Sampaio

4o árbitro: Benjamin Neves

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 06/08/2017 às 10h15 – PUC 00 X 87 Engenharia Mackenzie

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Ricardo Marzano e Hebert Ferreira

4o árbitro: Bárbara Martins

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 06/08/2017 às 11h50 – LAAUSP 21 X 20 UFABC

Árbitro: Benjamin Neves

Auxiliares de linha: Hebert Ferreira e Mauro Paccagnella

4o árbitro: Mariana Costa

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 06/08/2017 às 13h35 – FACENS 00 X 74 UNIP

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Bárbara Martins e Mariana Costa

4o árbitro: Mauro Paccagnella

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP