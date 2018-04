No último sábado, 31 de março, aconteceu um novo capítulo no crescimento do Rugby Universitário no estado do Rio de Janeiro. Em convite aberto, houve a presença de representantes de diversos times universitários. Foram discutidas mudanças no regulamento e formato. Estiveram presentes as universidades; UERJ, UFRJ, UFRRJ, UFF e UniRio, representados por seus coordenadores e coach dos times.

Entre todas as discussões realizadas, decisões importantes farão o Rugby Universitário Fluminense se destacar no cenário Nacional, criando etapas, facilitando inscrições e divulgações. Dentre as questões levantadas, destaca-se o foco da Liga de Rugby Universitário – LRU em apresentar anualmente uma Universidade à vaga destinada ao Campeonato Nacional, promovido pela Confederação Brasileira de Desportos Universitário, no qual tivemos a final do torneio no mesmo dia, sendo realizada na Universidade de São Paulo – USP.

O propósito desta reunião realizada pela LRU é tornar os times universitários do Rio de Janeiro mais preparados, realizando diversas etapas durante o ano, tornando os times fluminenses mais ativos e competitivos para as competições e desafios Nacionais do próximo ano.