No Universitário Paulista, rodada completa no campo da Medicina no domingo com o início do returno entre os seis times do torneio. A UNIP enfrenta o UFABC, a FEI recebe o líder Direito Mackenzie e a vice-líder Mauá recebe a equipe da casa, a Medicina. Com todas as equipes já se conhecendo, a previsão é de embates mais intensos explorando os pontos fracos de cada rival.

A UNIP continua invicta, embora tenha jogos a menos em relação aos demais, mas demonstrou que as vitórias em cima de Medicina e Mauá a torna uma das forças do torneio, duelará contra o UFABC que ainda não venceu na temporada. A equipe do ABC realizou um amistoso contra os Tamanduás-bandeira no último final de semana, e vem com ritmo de jogo em busca da primeira vitória.

A FEI enfrenta o Direito Mackenzie e as lembranças do último duelo não são boas para a equipe de São Bernardo: 75×08 para os futuros advogados após uma partida inspirada, que permitiu Eduardo Magnoni computar alguns dos seus 43 pontos para alcançar a vice-artilharia. A FEI, porém, conseguiu uma vitória após o jogo, 29×10 em cima do UFABC, demonstrando poder de recuperação e esse deve ser o espírito dos gorilas para a partida do domingo, já sabendo o que vem pela frente.

No último jogo, Mauá jogará contra os donos da casa, a Medicina, e poderá caso venca com ponto bônus, estar em situação mais confortável na tabela, mesmo após uma temporada de altos e baixos, com três vitórias e duas derrotas – Direito Mackenzie e UNIP – e poderá chegar à 20 pontos, igual ao líder Direito hoje antes da rodada. A Medicina, porém, após ser vice-campeão do Interusp, tentará ir atrás da sua primeira vitória.

Campeonato Paulista Universitário – Semana 6

Dia 04/08/2019 às 12h00 – UNIP x UFABC

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares: Genival Souza Filho, Mirko Weber; Mauro Paccagnella

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 04/08/2019 às 13h45 – FEI x Direito Mackenzie

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares: Genival Souza Filho, Mauro Paccagnella; Danilo Oddone

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 04/08/2019 às 15h30 – Mauá x Medicina

Árbitro: Tomás de Goycoechea

Auxiliares: Fernando Zemann, Otavio Costa; João Freire

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Garantido nas semis, Ilhabela recebe Mastodontes na Série D

Pelo Paulista D, Ilhabela e Mastodontes realizarão o último jogo pela temporada regular antes do mata-mata. Com todos os semifinalistas já definidos, sendo o Ilhabela um deles, a partida servirá de preparação para a semifinal contra o líder Piracicaba, invicto até então no campeonato. Para os Mastodontes será a partida de despedida da temporada em que voltaram às competições após um hiato de 6 anos, retomando o rugby com foco competitivo e se preparando para as próximas temporadas.

Campeonato Paulista Série D – Semana 1 (atrasado)

Dia 03/08/2019 às 16h00 – Ilhabela x Mastodontes

Árbitro: Samuel Grando

Auxiliares: Cauã Ricardo, Marcos Saccomano; Lucas Saccomano

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP