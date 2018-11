A temporada de XV se encerra oficialmente nesse domingo na Arena Paulista, com a última rodada do Paulista Universitário. O campeonato já está definido a favor dos futuros engenheiros do Mackenzie, mas ainda tem briga pelas primeiras posições na tabela.

Os pentacampeões abrem o dia contra a PUC, em duelo de extremos. Os mackenzistas venceram todos os seus jogos até aqui e podem fechar a temporada com uma campanha perfeita. Os Lobos por sua vez pretendem encerrar o ano com ao menos uma vitória, mas sua missão será difícil, precisando segurar o melhor ataque e os chutes precisos do artilheiro, Rodrigo Andrioli.

Na sequência, Mauá e UFABC fazem o duelo do ABC, tentando atingir sua melhor colocação na categoria. Ambos estão empatados em 24 pontos e tem números muito parecidos, com o ataque mais positivo da Mauá se contrapondo à defesa mais sólida dos Leprechauns. O confronto ainda pode valer o vice-campeonato caso a UNIP vença o Direito Mack na última partida, mas dos dois lados, é possível assegurar que um terceiro posto será muito positivo. Ambos venceram na última rodada, mas a Mauá não fez um bom returno, com apenas um triunfo nos últimos quatro jogos.

Os Javalis do Direito Mack flertaram com a vitória no dérbi mackenzista no último domingo e sofreram a virada na reta final do último confronto, mas podem assegurar mais um vice-campeonato como consolação e contam com o tryman da competição, João Vítor Araújo, para vencer a UNIP pela segunda vez, depois do movimentado 44 a 29 do primeiro turno. A UNIP tem 20 pontos e pode chegar no máximo ao terceiro posto, mas vencer o forte adversário pode encerrar a temporada dos laranjas em alta.

Campeonato Paulista Universitário – Semana 16

Dia 25/11/2018 às 11h – Engenharia Mackenzie X PUC

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Mirko Weber

4º árbitro: Danilo Oddone

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 25/11/2018 às 13h – Mauá X UFABC

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Marianna Marques e Jefferson Santana

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 25/11/2018 às 15h – UNIP X Direito Mack

Árbitro:Giancarlo Bristot

Auxiliares de linha: Carlos Aleixo e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP