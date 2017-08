O final de semana foi grande para o rugby feminino paulista, com nada menos que 18 equipes participando da Copa São Paulo, o torneio de segunda divisão estadual! Dispostas em 6 grupos, as equipes realizaram 66 jogos de baixo de muita chuva em Jundiaí, no Campo do Listradão. Como campeãs, as atletas do Rugby USP retomaram a taça derrotando o Pasteur na final – em partida que já vem se tornando um clássico paulista.

No sábado, as partidas mais tranquilas e a sensação ficou por conta do bom confronto entre USP e Rio Branco, que retornou num misto entre algumas atletas experientes e outras juvenis, mostrando que a pausa e o remanejamento foram positivos – e as Pelicanas mostraram isso com uma derrota por apenas uma conversão para as uspianas, 19 x 17.

Os dois times do ABC Paulista, ABC e UFABC, mostraram também sua força. As Carneiras derrotaram o Tsunami e a Farmácia, terminando em primeira colocação em seu grupo. Já as universitárias, passaram pelo SP Barbarians com uma derrota larga, diferente da partida contra o Taubaté, equipe jovem que demonstrou um jogo bem encaixado e decidido, 12 x 00. Destaque também para as Piratas e para o Flamengo-Guarulhos, que mantêm uma campanha ascendente dentro do contexto estadual, também terminando em primeiro em seus grupos.

No dia seguinte, a primeira partida já foi disputada, pelas quartas bronze, o URA venceu o Lenks por um try não convertido. O Wallys também garantiu a vitória apertada sobre o Jacareí, na prorrogação, em um jogão de 24 x 19. Nas quartas ouro, o Rio Branco se impôs contra a UFABC, enquanto Piratas e Pasteur realizaram jogos de placares menos elásticos contra Flamengo-Guarulhos e Taubaté.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na semifinal da Taça Prata, o esperado duelo do ABC Paulista com vitória das universitárias, 26 x 05, avançando na briga pelo 5º lugar, realizada contra uma das equipes do Vale, o Taubaté. A Final Prata também rendeu um bom jogo, 20 x 05 para as atletas da UFABC.

Nas semifinal da Taça Madeira (13º lugar), Lenks e Jacareí avançaram à classificação, numa final de 10 x 05 para as jacarés, deixando SP Barbarians e Farmácia para trás.

Na busca pelo terceiro lugar, o Rio Branco, novamente, demonstrou sua experiência, garantindo 17 x 05 contra o Piratas.

Na Final Ouro, o dérbi remarcou o torneio. Pasteur e USP se reencontraram na final. O Pasteur chegou com uma equipe mais sólida e trouxe na bagagem sua experiência em Copas SP e a USP tem se apresentado bem no Circuito Feminino Paulista da primeira divisão. Na final, a USP venceu por 14 x 00. Este dérbi tem favorecido às uspianas.

A Copa SP Feminina contará com 3 etapas, sendo a segunda nos dias 16 e 17 de setembro, em local a ser definido.

Copa SP de Rugby feminino – 1a etapa

Dias 19 e 20 de agosto a partir das 10h (no sábado) e 8h20 (domingo)

Local: Campo do Listradão – Louveira, SP

Grupo A: USP, Mogi Mirim e Rio Branco

Grupo B: Pasteur, Cásper e Iguanas

Grupo C: UFABC, SP Barbarians e Taubaté

Grupo D: Tsunami, ABC e Farmácia

Grupo E: Flamengo-Guarulhos, Lenks e URA

Grupo F: Piratas, Jacareí e Wallys

Sábado, 19 de agosto

10h00 – Rio Branco 47×07 Mogi Mirim

10h20 – Iguanas 19×0 Cásper

10h40 – Taubaté 29×0 SP Barbarians

11h00 – Farma 0x27 ABC

11h20 – URA 19×12 Lenks

11h40 – Wallys 12×10 Jacareí

12h00 – USP 19 x 17 Rio Branco

12h20 – PAC 43 x 00 Cásper

12h40 – UFABC 43 x 00 Barbarians

13h00 – Tsunami 05 x 14 ABC

13h20 – Flamengo 21 x 00 URA

13h40 – Piratas 22×00 Jacareí

14h00 – USP 47 x 00 Mogi Mirim

14h20 – PAC 30 x 05 iguanas

14h40 – UFABC 12 x 00 Taubaté

15h00 – Tsunami 20 x 05 farmácia

15h20 – Flamengo 17 x 00 lenks

15h40 – Piratas 22 x 05 Wallys

16h00 – Farmácia 15 x 10 Mogi Mirim (golden try) – Repescagem taça bronze

16h20 – SP Barbarians 10 x 05 Cásper – Repescagem taça bronze

Classificação fase grupos:

1 – Pasteur

2 – UFABC Leprechauns

3 – USP

4 – Piratas

5 – Flamengo-Guarulhos

6 – ABC

7 – Rio Branco

8 – Taubaté

9 – Tsunami

10 – Iguanas

11 – URA

12 – Wallys

13 – Jacareí

14 – Lenks

15 – SP Barbarians

16 – Farmácia

17 – Mogi Mirim

18 – Cásper

Domingo, 20 de agosto

8h20 – URA 05 X 00 Lenks – Quartas bronze

8h40 – Iguanas 29 X 00 SP Barbarians – Quartas bronze

9h00 – Wallys 24 X 19 Jacareí (Golden try) – Quartas bronze

9h20 – Tsunami 15 X 00 Farmácia – Quartas bronze

9h40 – USP 26 X 00 ABC – Quartas ouro

10h00 – Leprechauns 10 X 38 Rio Branco – Quartas ouro

10h20 – Piratas 22 X 10 Flamengo – Quartas ouro

10h40 – Pasteur 21 X 14 Taubaté – Quartas ouro

11h00 – Mogi Mirim 17 X 00 Cásper – Incentivo Disputa de 17º

11h20 – Lenks 27 X 07 SP Barbarians – Semi madeira

11h40 – Jacareí 26 X 00 Farmácia – Semi madeira

12h00 – URA 15 X 21 Iguanas – Semi bronze

12h20 – Wallys 07 X 10 Tsunami – Semi bronze

12h40 – ABC 05 X 24 UFABC – Semi prata

13h00 – Flamengo 00 X 24 Taubaté – Semi prata

13h20 – USP 24 X 00 Rio Branco – Semi ouro

13h40 – Pasteur 17 X 05 Piratas – Semi ouro

14h00 – Mogi 05 X 00 Cásper – Incentivo Disputa de 17º

14h20 – SP Barbarians 05 X 12 Farmácia – Disputa de 15º

14h40 – Lenks 05 X 10 Jacareí – Disputa de 13º TAÇA MADEIRA

15h00 – URA 05 X 10 Wallys (Golden try) – Disputa de 11º

15h20 – Iguanas 00 X 22 Tsunami FINAL BRONZE

15h40 – ABC 05 X 12 Flamengo – Disputa de 7º

16h00 – UFABC 20 X 05 Taubaté FINAL PRATA

16h20 – Rio Branco 17 X 05 Piratas – Disputa de 3º

16h40 – USP 14 X 00 Pasteur FINAL OURO

Clube Cidade Pontuação geral Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 USP São Paulo 25 25 Pasteur São Paulo 21 21 Rio Branco São Paulo 18 18 Piratas Americana 15 15 UFABC Santo André 12 12 Taubaté Taubaté 10 10 Flamengo-Guarulhos Guarulhos 8 8 ABC Santo André 6 6 Tsunami São Paulo 5 5 Iguanas São José dos Campos 4 4 Wallys Jundiaí 3 3 União Rugby Alphaville Barueri 2 2 Jacareí Jacareí 1 1 Lenks Sorocaba 0 0 Farmácia São Paulo 0 0 SP Barbarians São Paulo 0 0 Mogi Mogi das Cruzes 0 0 Cásper Líbero São Paulo 0 0

Foto por Beatriz Calegare