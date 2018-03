O Campeonato Mineiro viveu sábado a largada de seu Grupo Sul, com o duelo entre o Varginha e a seleção Liga das Montanhas – da qual o próprio Varginha faz parte.

O resultado foi a maior experiência e conjunto do Varginha, que se impôs por 59 x 10, na partida que marcou também seu retorno às competição de XV, após um ano de ausência, apresentando jogadores da cidade e da região como Três Corações, Três Pontas, Lavras e Itajubá. A partida aconteceu no Campo do Canaã, em uma tarde de sol intenso a equipe da casa iniciou a partida, nos 40 primeiro minutos de jogo o Varginha acertou seu jogo finalizando o primeiro tempo com 35 x 00. Com o retorno da equipe no segundo tempo, novos jogadores e estreantes no esporte substituíram o plantel da equipe e o jogo continuou equilibrado, porém a equipe adversária anotou dois tries mostrando poder de reação.

No próximo sábado, dia 24, haverá a estreia do Grupo do Triângulo, enquanto o Grupo Metropolitano e o Grupo Sul chegarão à segunda jornada. No Sul, o Varginha irá a Juiz de Fora encarar os Imperadores, com a primeira divisão mineira voltando a Juiz de Fora depois de 3 temporadas de ausência.

Dia 17/03/2018 às 15h00 – Varginha 59 x 10 Liga das Montanhas

Local: Campo do Canaã – Varginha, MG

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo Metropolitano BH Rugby

Belo Horizonte 5 1 1 0 0 1 0 58 7 51 Inconfidência

Belo Horizonte 4 1 1 0 0 0 0 15 14 1 Trinca Ferro

Lagoa Santa 1 1 0 0 1 0 1 14 15 -1 Nova Lima

Nova Lima 0 1 0 0 1 0 0 7 58 -51 Grupo Sul Varginha Varginha 5 1 1 0 0 1 0 59 10 49 JF Imperadores

Juiz de Fora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Liga das Montanhas Poços de Caldas 0 1 0 0 1 0 0 10 59 -49 Grupo Triângulo Frutal Frutal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uberlândia

Uberlândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º e 2º colocados do Grupo Metropolitano + 1º colocado do Grupo Sul + 1º colocado do Grupo Triângulo = Classificação às Semifinais;