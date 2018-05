Três dos quatro semifinalistas do Campeonato Mineiro já são conhecidos: Uberlândia, garantido desde a rodada passada, e agora Varginha e BH Rugby. Dois históricos rivais, BH Rugby e Varginha se enfrentarão nas semifinais, enquanto o Uberlândia aguarda o vice campeão do Grupo Metropolitano.

Na Metropolitana, BH segue imbatível

No Grupo Metropolitano, o BH Rugby segue imparável e nesse fim de semana bateu o Nova Lima por 47 x 05 assegurando sua classificação antecipada. Enquanto isso, a briga pela outra vaga estará eletrizante, já que o Trinca Ferro embolou de vez as disputas ao vencer o Inconfidência por 19 x 07. Restam mais dois jogos para sabermos os outros dois semifinalistas da Grande Belo Horizonte.

- Continua depois da publicidade -

No dia 12 de maio, pela penúltima jornada, Nova Lima e Inconfidência farão confronto crucial pela classificação e o Nova Lima estará garantido caso saia com a vitória – precisando para isso que o BH confirme favoritismo diante do Trinca Ferro. Caso o Inconfidência vença o Nova Lima, o duelo entre Trinca Ferro e Nova Lima no dia 25 de maio será decisivo.

Varginha classificado – por: Fernando Vilela Gouvea

O Varginha esteve em Poços de Caldas para a partida válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro da chave Sul Mineira. Após a desistência da equipe de Juiz de Fora, a chave do Sul de Minas ficou apenas com as equipes da Liga da Montanha e o Varginha, onde estas irão disputar um melhor de 3 para classificação às semi finais.

Com a vitória no primeiro jogo, o Varginha iniciou a partida buscando garantir nesta partida sua classificação para as Semi Finais do Mineiro, que será realizada no dia 09 de Junho, com uma equipe mista de jogadores de várias décadas.

O primeiro tempo foi apertado para a equipe de Varginha, e apesar de um cartão vermelho na equipe e dois amarelos, “los perequitos” conseguiram segurar os scrums e lineouts, finalizando o placar de 15 x 12 em cima da Liga, que jogava forte com seus forwards em um jogo fechado, anotando dois tries.

No segundo tempo, com o retorno dos jogadores suspendidos, a equipe de Varginha entrou diferente, impondo melhor seu jogo e garantindo os lineouts e scrums como o primeiro tempo. Abrindo seu jogo e mostrando a técnica da linha do Varginha, a velocidade dos jogadores, conseguimos alargar o placar contra a equipe da casa. Ao final da partida o Varginha garantiu a vitória sobre a Liga das Montanhas por 50 x 12.

O terceiro jogo da equipe contra a Liga das Montanhas ainda será definido pela Federação Mineira de Rugby.

Uberlândia cumpre tabela com vitória

O quarto jogo da jornada foi o terceiro embate entre Uberlândia e Frutal pelo Grupo Triângulo, vencido novamente pelos Carcarás de Uberlândia, que já estavam classificados. 90 x 00, encerrando a participação dos Besouros de Frutal.

Campeonato Mineiro – Semana 5

Dia 28/04/2018 às 15h00 – Trinca Ferro 19 x 07 Inconfidência

Local: Estádio Nelson Mandela – Lagoa Santa, MG

Dia 28/04/2018 às 15h00 – Nova Lima 05 x 47 BH Rugby

Local: Estádio Morro Velho – Nova Lima, MG

Dia 28/04/2018 às 16h00 – Uberlândia 90 x 00 Frutal

Local: Campo A do Parque do Sabiá – Uberlândia, MG

Dia 28/04/2018 às 16h15 – Liga das Montanhas 12 x 50 Varginha

Local: Campo do Bandolão – Poços de Caldas, MG

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo Metropolitano BH Rugby

Belo Horizonte 20 4 4 0 0 4 0 223 29 194 Nova Lima

Nova Lima 9 4 2 0 2 1 0 69 185 -116 Trinca Ferro

Lagoa Santa 7 4 1 0 3 1 2 66 124 -58 Inconfidência

Belo Horizonte 4 4 1 0 3 0 0 32 52 -20 Grupo Sul Varginha Varginha 10 2 2 0 0 2 0 109 22 87 Liga das Montanhas Poços de Caldas 0 2 0 0 2 0 0 22 109 -87 Grupo Triângulo Uberlândia

Uberlândia 15 3 3 0 0 3 0 199 33 166 Frutal Frutal 1 3 0 0 3 1 0 33 199 -166

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º e 2º colocados do Grupo Metropolitano + 1º colocado do Grupo Sul + 1º colocado do Grupo Triângulo = Classificação às Semifinais;