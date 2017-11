A penúltima etapa do Super Sevens Feminino, o circuito brasileiro, acontece no estado de São Paulo, porém, dessa vez em solo caipira: o São José recebe no Estádio Martins Pereira os 16 participantes, entre fixos e convidados.

Desde Florianópolis, os resultados têm sido acirrados em todas as classificações. Pela Ouro, Band Saracens e São José já se encontraram em duas finais e ambos levantaram a taça. Na classificação de 5º lugar, o Niterói também brigou pelas duas últimas edições seguidas e assegurou a posição se impondo sobre o Curitiba e Desterro. Pela Taça Bronze, o SPAC foi vencedor contra o Charrua e Goianos.

Não é só pelas classificações que as rivalidades aparecem. Na fase de grupos, é onde o desenho começa a se formar, especialmente nesta penúltima edição, que as equipes já terão noção da necessidade do qualificatório para o ano que vem ou não.



Olho na prévia completa:

Grupo A: Band Saracens (SP), Leoas de Paraisópolis (SP), SPAC (SP) e Leoas do Ceará (CE)



- Continua depois da publicidade -

Opinativo: Grupo de duelos conhecidos e tradicionais entre as paulistanas. As 3 contam com retorno das Yaras recém campeãs do Sul-Americano. À frente, o Band Saracens: chega com o bom histórico de finalista nas duas últimas edições e permanece com seu elenco entrosado misto de jovens e veteranas.

Ocupando o segundo lugar do grupo A, as Leoas! Se os 3 têm nomes das Yaras em seus elencos, elas contam nada menos que 4 nomes: Bia, Leila, Raquel e Luiza trazem a vivência do tridecacampeonato Sul-Americano e, com certeza, oferecendo ao conjunto algumas perspectivas diferenciadas em campo, sobretudo contra o Band.

O SPAC atravessa uma fase de ajustes em seu grupo, tem carinhas veteranas familiares: Binha, Paulinha e o retorno de Mari Segala. Sabe que o caminho até as duas primeiras classificações que as fariam retornar à disputa pela Taça Ouro não é simples porém confiam na comunicação e conhecimento individual agregando o coletivo.

As Leoas do Ceará encaram 3 equipes de tradição e peso, no entanto, festejam a conquista de participarem de sua primeira etapa do Super Sevens, depois de uma vaquinha online e um objetivo traçado ainda em 2016. Muita garra!

Grupo B: São José (SP), Iguanas (SP), Vitória (ES) e USP (SP)



Opinativo: Chaveamento de partidas ainda não muito conhecidas. A atenção também se volta à saída do Melina e entrada do Iguanas, ajudando a compor a predominância da cidade sede, São José. Sem grandes dificuldades, as Minas do Sanja devem ocupar o primeiro posto, seguindo para os enfrentamentos de Taça Ouro. Concorrendo ao segundo posto, o Vitória é quem apresenta mais chances, já que é o único a ter ocupado um segundo lugar em grupo, na etapa de Niterói.

A USP já é experiente e ainda o coletivo é somado com a volta da jovem yara, Aline, hat-trick em uma das partidas do Sula.

Grupo C: Curitiba (PR), Desterro (SC), Pasteur (SP) e Rio (RJ)



Opinativo: É o grupo multirregional do campeonato! Contra Pasteur e Rio, Curitiba e Desterro ainda se impõem e voltam ao embate que na última edição em São Paulo resultou em uma vantagem larga para as touritas, 31 a 00. Para o elenco curitibano, Hali e Rafa ainda retornam depois do Sula.

Entre Pasteur e Rio, o equilíbrio prevalece. São duas equipes que se fortalecem no desenvolvimento de seus respectivos estados e somam participações na maioria das edições até aqui.

Grupo D: Delta (PI), Niterói (RJ), BH (MG) e Guanabara (RJ)



Opinativo: Grandes jogos! A começar por Delta e Niterói que podem repetir o verdadeiro jogão que movimentou o campo do SPAC na última etapa; as piauienses se impuseram com 22 a 05 contra as tradicionais fluminenses, enfeitando a rodada de grupos com a cereja do bolo de que precisava. Guanabara e BH também realizaram um belo embate com preeminência das fluminenses, 19 a 05.

O retorno das Yaras Baby e Izzy será relevante para a performance da equipe em campo, são jogadoras que no seu entrosamento ao lado ainda de experientes: Andressa, Babi e Dai podem decidir uma partida.

Jogos:

Sábado, 18 de novembro de 2017

09h00 – Band Saracens x Leoas Ceará

09h20 – Leoas de Paraisópolis x SPAC

09h40 – São José x USP

10h00 – Iguanas x Vitória

10h20 – Curitiba x Rio

10h40 – Destero x Pasteur

11h00 – Delta x Guanabara

11h20 – Niterói x BH

11h40 – Band Saracens x SPAC

12h00 – Leoas de Paraisópolis x Leoas Ceará

12h20 – São José x Vitória

12h40 – Iguanas x USP

13h00 – Curitiba x Pasteur

13h20 – Desterro x Rio

13h40 – Delta x BH

14h00 – Niterói x Guanabara

14h20 – Band Saracens x Leoas de Paraisópolis

14h40 – SPAC x Leoas Ceará

15h00 – São José x Iguanas

15h20 – Vitória x USP

15h40 – Curitiba x Desterro

16h00 – Pasteur x Rio

16h20 – Delta x Niterói

16h40 – BH x Guanabara

Domingo, 19 de novembro de 2017

08h30 – Quartas Bronze (3ºA x 4ºD)

08h50 – Quartas Bronze (3ºC x 4ºB)

09h10 – Quartas Bronze (3ºD x 4ºA)

09h30 – Quartas Bronze (3ºB x 4ºC)

09h50 – Quartas Ouro (1ºA x 2ºD)

10h10 – Quartas Ouro (1ºC x 2ºB)

10h30 – Quartas Ouro (1ºD x 2ºA)

10h50 – Quartas Ouro (1ºB x 2ºC)

11h10 – Semi Incentivo

11h30 – Semi Incentivo

11h50 – Semi Bronze

12h10 – Semi Bronze

12h30 – Semi Prata

12h50 – Semi Prata

13h10 – Semi Ouro

13h30 – Semi Ouro

13h50 – Disputa de 15º

14h10 – Final Incentivo (13º)

14h30 – Disputa de 11º

14h50 – Final Bronze

15h10 – Disputa de 7º

15h30 – Final Prata

15h50 – Disputa de 3º

16h10 – Final Ouro

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (05-06/08) Etapa 2 (16-17/09) Etapa 3 (07-08/10) Etapa 4 (28-29/10) Etapa 5 (18-19/11) Etapa 6 (03-04/12) Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui São José São José dos Campos (SP) 82 19 22 22 19 Niterói Niterói (RJ) 67 22 19 13 13 Curitiba Curitiba (PR) 61 17 15 12 17 Band Saracens São Paulo (SP) 59 10 8 19 22 Delta Teresina (PI) 55 12 13 15 15 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 47 13 17 8 9 Desterro Florianópolis (SC) 45 9 7 17 12 SPAC São Paulo (SP) 42 15 12 7 8 Melina Cuiabá (MT) 38 8 10 10 10 Vitória Vitória (ES) 22 7 9 6 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 16 6 6 4 USP São Paulo (SP) 12 5 2 4 1 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 12 4 5 3 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 8 3 3 2 Goianos Goiânia (GO) 7 7 Pasteur São Paulo (SP) 7 2 5 Charrua Porto Alegre (RS) 6 6 Londrina Londrina (PR) 5 5 Stade Français Santiago (Chile) 4 4 Carioca Rio de Janeiro (RJ) 1 1 Band Saracens "B" São Paulo (SP) 1 1

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º - 10 pts, 8º - 9 pts; 9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º - 6 pts; 12º - 5 pts; 13º - 4 pts; 14º - 3 pts; 15º - 2 pts; 16º - 1 pt.