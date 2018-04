Três jogos abriram a esperada Série B do Campeonato Paulista de Rugby nesse fim de semana com resultados impactantes e uma pequena amostra do que teremos na temporada.

Em São Paulo, o Tornados estreou diante de um velho fantasma, o ABC, que venceu os alvi-laranjas por duas ocasiões em seu ano de estreia, e expurgou seus demônios em uma vitória incontestável. Mesmo longe de casa, o representante de Indaiatuba tomou conta da partida, anotando o maior placar da rodada, 56 a 5 e a liderança no estágio inicial do campeonato.

Jundiaí recebeu o duelo mais esperado da rodada. São Carlos e Wallys possuem elencos experientes em competições nacionais e entraram em campo dispostos a mostrar que serão sérios candidatos a retornar à elite paulista. Os Rinocerontes se mostraram um visitante indigesto e começaram forte, abrindo o placar aos três minutos de jogo mas o Wallys nivelou a partida, sem conseguir furar a defesa adversária mesmo ficando temporariamente com um homem a mais. O São Carlos ampliou com dois penais seguidos e cruzou a linha final mais uma vez, respondido pelos donos da casa com dois penais bem cobrados antes do fim da primeira etapa. No segundo tempo, os visitantes anotaram primeiro mais uma vez, mas dessa vez os Listrados aproveitaram nova punição ao adversário para fazer seu primeiro try e incendiar a partida. A situação delicada teve resposta imediata dos Rinocerontes que anotaram o terceiro tento com Arthur Pinheiro “Tarja” dando uma vantagem importante à medida que a partida se encaminhava para o final e Alexandre Bertuga anotou seu segundo do dia dando tranquilidade para o São Carlos e o ponto de bonificação. Sem tempo para a virada, o Wallys descontou mais três pontos, mas saiu derrotado de sua estreia.

Em São Paulo, foi dia da Engenharia Mackenzie fazer sua estreia após um ano de invencibilidade na Série C, e viu que dessa vez o nível técnico será muito mais alto, mas ainda assim deu um primeiro passo importante ao superar o experiente Urutu, em placar apertado por 17 a 12. O resultado refletiu o que se viu em campo: duas equipes disputando o terreno metro a metro e buscando forçar o erro adversário para pontuar. O clube grená abriu o placar somente aos 22′, com Diego Marques seguido de conversão de Felipe Marambio, mas antes do final, Vinícius Xavier descontou para os Engenheiros, deixando a vantagem em apenas dois pontos. As substituições entre os jogadores avançados surtiu efeito e o Mackenzie virou com Andrei aos 13′ e Andrioli abrindo cinco pontos de vantagem, mas o Urutu igualou o placar já na metade final, com Jadson. A partida caminhava para o empate, mas Emir Peralta, atuando de oitavo, garantiu a vitória com apenas cinco minutos para o fim.

A próxima rodada terá as estreias com gosto de revanche entre Piratas e Tucanos, duelo vindo direto da Série C e que tem o clube de São João da Boa Vista com retrospecto favorável. Derrotados na estreia, ABC e Wallys voltam à campo pela reabilitação, enquanto o Tornados busca o segundo triunfo do ano diante do Urutu.

Campeonato Paulista B – Semana 1

Dia 07/04/2018 às 15h00 – Wallys 16 X 36 São Carlos

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Elisângela Maranin

4º árbitro: Mirko Weber

Local: IAC – Jundiaí, SP

Dia 08/04/2018 às 14h00 – ABC 05 X 56 Tornados

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Vinícius Hideo e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Mauro Paccagnella

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 08/04/2018 às 15h30 – Engenharia Mackenzie 17 X 12 Urutu

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Raphael Santana e Roger Santesso

4º árbitro: Jefferson Santana

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Tornados Indaiatuba 5 1 1 0 0 1 0 56 5 51 São Carlos São Carlos 5 1 1 0 0 1 0 36 16 20 Engenharia Mackenzie São Paulo 4 1 1 0 0 0 0 17 12 5 Urutu São Paulo 1 1 0 0 1 0 1 12 17 -5 Cougars Vinhedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Piratas Americana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 São Bento São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tucanos São João da Boa Vista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ABC Santo André 0 1 0 0 1 0 0 16 36 -20 Wallys Louveira / Jundiaí 0 1 0 0 1 0 0 5 56 -51

Foto: Régis Sarroche