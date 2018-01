Vitória realizou no último domingo seu Beach Rugby, que ajudou a divulgar a modalidade na capital do Espírito Santos, com jogos masculinos, femininos e juvenis na praia de Camburi.

Entre os homens, o Vitória Rugby Clube encarou seu vizinho Guarapari em uma melhor de 3 partidas, com 2 triunfos do Vitória. No primeiro jogo, 3 x 3, seguido de um 3 x 1 e de 8 x 7. Os jogos femininos e juvenis foram internos do Vitória.