Final de semana com rodada única no Campeonato Paulista C com batalha no topo da tabela entre Wallys – recém-rebaixado da B – e Rio Preto – recém-promovido da D – em São José do Rio Preto, jogo que poderá alavancar ainda mais liderança do Wallys como também pode demonstrar que esse ano o campeonato não há distinções entre novatos e experientes e demonstra ser a temporada mais equilibrada em anos.

O Wallys viaja como líder isolado até o momento, não só conseguindo pontuação máxima – vitória e ponto bônus – nos seus dois primeiros jogos, como ainda possui o artilheiro da competição com o abertura Carlos Molina e uns dos trymen até o momento com Bruno Henrique Batista com três tentos a seu favor. Será o primeiro desafio fora do Listradão, casa do Wallys, onde conseguiram obter vitórias com placares elásticos contra Jequitibá e União, disparando na liderança e dando um indicativo que é o favorito na competição.

O primeiro jogo fora do Listradão será contra o Rio Preto, equipe que surpreendeu um dos favoritos do Paulista C, o Iguanas de São José dos Campos, após conseguir uma virada sem precedentes no segundo tempo revertendo um deficit de 17 pontos. Na ocasião, os backs conseguiram proporcionar 4 tries no segundo tempo, demonstrando muito entrosamento e poder de finalização das jogadas que asseguraram a estreia com pé direito aos novatos no campeonato, com destaque para Muryel, tryman da Série D em 2018 mostrando um começo promissor.

Campeonato Paulista C – Semana 3



Dia 11/05/2019 às 15h00 – Rio Preto x Wallys

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Guilherme Wadt

4º árbitro: Elza Cardoso

Local: Campo do Maquininha – São José do Rio Preto, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Wallys Jundiaí/Louveira 10 2 2 0 0 2 0 110 21 89 Ribeirão Preto Ribeirão Preto 9 2 2 0 0 1 0 57 41 16 FEA São Paulo 6 2 1 0 1 2 0 46 48 -2 Rio Preto Rio Preto 5 1 1 0 0 1 0 34 17 17 Iguanas São José dos Campos 5 2 1 0 1 1 0 60 56 4 Cougars Vinhedo 5 2 1 0 1 1 0 49 50 -1 Jequitibá Campinas/Paulínia 1 2 0 0 2 0 1 31 81 -50 Mogi Mogi das Cruzes 0 2 0 0 2 0 0 24 56 -32 União São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 14 55 -41

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista D

10º colocado = Rebaixamento direto