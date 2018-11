Hora de conhecer o último participante da Série B em 2019!

Penúltimo colocado na Série B, o Wallys escapou por pouco do rebaixamento, deixando a lanterna apenas na penúltima rodada em vitória sobre o Piratas. Apesar de mais uma temporada ruim, os Listrados tem uma arma mortal no ataque. É Carlos Gaston Molina, que registrou nada menos que 97 pontos, sendo 77 deles em chutes (incluindo 4 drop goals, a maior marca em qualquer estadual esse ano), além de ser o tryman do clube.

Briga boa com Igor Correa, autor de 84 pontos pelos Jaguars, que saiu de cabeça erguida na derrota para o Lechuza em sua primeira final, mostrando grande poder de reação e ainda está com ritmo de jogo, que pode ser uma vantagem importante sobre o clube de Jundiaí, que está sem atuar há quase 3 meses.

As duas equipes fazem seu jogo mais importante do ano e encerram encerram sua temporada com um jogo que promete muito equilíbrio! O vencedor se garante na Série B, que já conta com a presença de Rio Branco, Engenharia Mackenzie, Tucanos, São Carlos, Piratas, Urutu, ABC, São Bento e Lechuza.

- Continua depois da publicidade -

O derrotado disputará a Série C, que em 2019 contará com Cougars, Jequitibá, FEA, Iguanas, União, Armada, Alto Tietê, Ribeirão Preto e Rio Preto.

Dia 10/11/2018 às 10h – Wallys X Jaguars

Local: CT Wally’s Rugby – Jundiaí, SP

Endereço: Avenida Luis Pereira dos Santos, 1100 – Corrupira