Apesar de ocupar atualmente apenas a sétima posição, os Piratas de Americana tem chances reais de classificação, pois possuem um jogo a menos que seus concorrentes diretos e em caso de uma vitória simples do São Carlos, atual quarto colocado, pode superar o rival no critério de desempate. Mas para isso a equipe precisa vencer o atual líder Tornados e o Wallys, adversário desse fim de semana, com ponto de bonificação. A tarefa está longe de ser fácil, principalmente por conta da campanha do clube, que venceu apenas dois jogos, mas conta com um incrível retrospecto de 9 pontos extras adquiridos ao longo da competição, o número mais alto até aqui.

Para o Wallys, é a penúltima chance de deixar a lanterna do campeonato, posição que ocupa desde o fim de junho. A equipe, que já disputou a Série A estadual e a Taça Tupi, não superou a saída de jogadores como Cleber “Gelado” e Guilherme Zaparoli nos últimos anos, apesar de ter em Gastón Molina uma das maiores armas ofensivas da divisão, com 68 pontos anotados, e fez mais uma temporada ruim, com o segundo pior ataque e defesa. O retrospecto na temporada é um alento para a torcida listrada, que celebrou sua única vitória em casa, enquanto os Piratas não venceram longe de seus domínios até aqui.

Ribeirão Preto e Piracicaba jogam pela reabilitação no Paulista D

É fim de turno para Ribeirão Preto e Piracicaba, que fazem sua quinta partida na Série D em Ribeirão Preto nesse sábado.

- Continua depois da publicidade -

Além da briga na tabela, onde as equipes ocupam a segunda e terceira colocações respectivamente, a partida vale a reabilitação no Paulista, depois das equipes saírem derrotadas e deixar o Rio Preto isolado na liderança. Uma vitória com ponto bônus pode colocar os anfitriões mais uma vez na ponta da tabela, enquanto o Pira pode entrar de vez na briga pelo título se vencer longe de casa, o que já aconteceu nesse ano. A favor do time da casa, conta a invencibilidade em casa e a melhor defesa da competição, que sofreu ainda menos pontos em seus domínios.

Campeonato Paulista B – Semana 15

Dia 11/08/2018 às 15h – Wallys X Piratas

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Talles Silva

4º árbitro: Elisângela Maranin

Local: IAC – Jundiaí, SP

Campeonato Paulista D – Semana 8

Dia 11/08/2018 às 15h – Ribeirão Preto X Piracicaba

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Aline Oliveira

Local: Campo Avelino Palma – Ribeirão Preto, SP