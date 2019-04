Dois jogos movimentaram o Paulista C nete final de semana, com os listrados do Wallys aproveitando os seus dois primeiros jogos em casa para se alavancar na liderança do campeonato com vitória para cima do único time que ainda não havia estreado, o União da zona oeste de São Paulo. Mogi fez seu primeiro jogo em casa, mas não segurou o Cougars de Vinhedo, que conseguiram sua primeira vitória.

O Wallys, recém-rebaixado, demonstra que esse ano é a força a ser batida no Paulista C, emplacando mais de 50 pontos nos seus dois jogos até o momento. O Wallys manteve o domínio em boa parte da partida, pontuando quase como um relógio bem sincronizado, cravando 29 pontos logo no primeiro tempo sem resposta do adversário, mesmo em situação de superioridade numérica sobre o Wallys, que teve um jogador excluído aos 24′. Na segunda parte, o União esboçou uma reação com dois tries convertidos vindos da sua primeira linha, mas com uma excelente condução do abertura Carlos Molina que já soma 40 pontos na artilharia, o Wallys retomou o controle da partida na metade final e em uma verdadeira blitz ofensiva, anotou nada menos que 4 tries em apenas dez minutos, finalizando a partida com um imponente 55 a 14 sobre os Quero-queros da capital paulista.

O Cougars, vindo de derrota na primeira rodada em casa do Ribeirão, se impôs na casa dos mogianos começando a construir sua vitória com menos de um minuto de jogo, com o try de Iago Santos, ponta dos felinos. O half Luis Tomasi finalizou o primeiro tempo dominante com um 12 a 0. Na segunda etapa, os Nacanis acordaram no que deve ter sido uma bela conversa no intervalo, e conseguiram produzir uma boa batalha entre forwards contra o Cougars, com três tries de forwards para cada lado (destaque para a atuação dos dois oitavos, Bruno joly e Denivaldo, com dois tries cada), finalizando a partida com um 19 x 32 consagrando os visitantes como vencedores do confronto e levando o ponto de bonificação para casa.

Na próxima rodada o Iguanas recebe a FEA em São José dos Campos e o Ribeirão receberá o Jequitibá.

Campeonato Paulista Série C

Dia 28/04/2019 às 10h00 – Wallys 55 x 14 União

Local: Listradão – Jundiaí, SP

Dia 28/04/2019 às 15h30 – Mogi 19 x 32 Cougars

Local: Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP

Classificação