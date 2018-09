O Wallys 7’s acontecerá no dia 24 de novembro, no Listradão (CT Wallys – Jundiaí/SP), com início às 9h e término previsto para às 15h.

O evento é destinado à categoria adulta e contará com 5 equipes masculinas e 5 equipes femininas, além da participação do Wallys, totalizando, assim, 12 equipes no torneio.

O valor de inscrição por equipe será de R$450,00 até 22/10/18, após isso o valor será de R$550,00 (incluindo: água, frutas, terceiro tempo e premiação).

As inscrições já estão abertas. As equipes interessadas deverão entrar em contato através do e-mail: rugbywallys@gmail.com