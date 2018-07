O XI Campeonato Brasileiro de Rugby na Cadeira de Rodas tem seu início hoje (11) e termina dia 15.

Os jogos acontecerão no Centro de Treinamento Paralímpico (Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5 – Vila Guarani – São Paulo/SP).

O título será disputado na Primeira divisão com 6 equipes: Minas, Santer, Gigantes, Gladiadores, Cetefe e Ronins. Na segunda divisão, os participantes são: BSB, MSB, Irefes, AdeaCamp, Locomotiva e Cetefe.

Com apenas um único grupo em cada divisão, o primeiro lugar é de quem garantir mais pontos, seguindo a ordem: vitória (3 pts), derrota (0 pt), W.O (-1 pt). “O acesso para primeira divisão será destinado ao time com maior pontuação da segunda divisão e descerá para segunda divisão o time com menor pontuação na primeira divisão do XI Campeonato Brasileiro” – é o que diz o regulamento.

Jogos:

Quarta-feira, 11 de julho

19h00 – Cetefe x Ronins

Quinta-feira, 12 de julho

10h00 – Gladiadores x Minas – Quadra 1

10h00 – Irefes x BSB – Quadra 2

14h00 – Ronins x Santer – Quadra 1

14h00 – Adeacamp x MSB – Quadra 2

16h00 – Cetefe x Gigantes – Quadra 1

16h00 – Locomotiva x Irefes – Quadra 2

18h00 – Santer x Gladiadores – Quadra 1

18h00 – BSB x Adeacamp – Quadra 2

Sexta-feira, 13 de julho

09h00 – Minas x Cetefe – Quadra 1

09h00 – MSB x Locomotiva – Quadra 2

11h00 – Gigantes x Ronins – Quadra 1

11h00 – Irefes x Adeacamp – Quadra 2

14h00 – Gladiadores x Cetefe – Quadra 1

14h00 – Locomotiva x BSB – Quadra 2

16h00 – Minas x Santer – Quadra 1

28h00 – Gigantes x Gladiadores – Quadra 1

Sábado, 14 de julho

09h00 – Santer x Gigantes – Quadra 1

09h00 – MSB x BSB -Quadra 2

11h00 – Ronins x Minas – Quadra 1

11h00 – Adeacamp x Locomotiva – Quadra 2

14h00 – Santer x Cetefe – Quadra 1

16h00 – MSB x Irefes – Quadra 2

16h00 – Gladiadores x Ronins – Quadra 1

17h30 – Minas x Gigantes – Quadra 1