No último domingo (06/05), aconteceu a segunda edição do Taça Suíça baiana de Rugby de 7s. O evento que deveria acontecer em Vitória da Conquista, foi transferido para a cidade vizinha Poções, após o Estádio Municipal Lomanto Junior ter sido negado para a realização do evento.

O campeonato de sevens recebeu três times masculinos e 2 times femininos, inclusive o Serigy de Sergipe. Os jogos começaram às 9h30 da manhã e a presença de muitas mães de jogadores na arquibancada chamou atenção, com seus gritos de incentivo.

O primeiro Jogo é realizado entre Serigy e Porto Seguro, times masculinos. O try inicial saiu após o 4º minuto de jogo, por João Vitor de Porto Seguro e que Filipe Pantera perdeu a conversão. No último minuto do primeiro tempo, Porto Seguro faz novo try, sem conversão. No segundo tempo, os jogadores João Vitor e Jaques fazem 3 tries e uma conversão de Fred. O placar do primeiro jogo fica Serigy 0 X 27 Porto Seguro.

Os times femininos Ymborés e Porto Seguro estreiam o campo e Alane fez o primeiro try para Porto seguro, sem conversões. No segundo tempo, Raissa do Ymborés recebe cartão amarelo e fica fora por 2 minutos, o que facilitou mais um try com conversão do time adversário, por Auri. O placar fecha em Ymborés 0 x 12 Porto Seguro feminino

O time anfitrião Ymborés vai a campo com o Porto Seguro e já no início o atleta Jaques de Porto seguro leva cartão amarelo, por puxar o cabelo do atleta do Ymborés. No fim do primeiro do tempo, Victor Preto realiza um try sem conversão, abrindo o placar. No início do 2º tempo, os atletas Jonas de Porto Seguro e Preto levam cartão amarelo por indisciplina. Na sequência, João Vitor de Porto seguro faz um try, com conversão de Filipe Pantera. Pantera faz mais um try, que também converteu. Para finalizar, Benjamin do Ymborés faz um try com conversão, fechando o placar em Ymborés 12 X 14 Porto Seguro.

As meninas do Ymborés e Porto Seguro voltaram a campo para definir o título da Taça Suíça Baiana de Rugby de 7s. O primeiro try foi feito por Danielle Lopes, mas que teve resposta rápida através do try de Joyce e conversão de Auri Mendes, do Porto Seguro. No segundo tempo Joyce e Auri repetem o try, com conversão. Auri faz novo try, com conversão. O placar final é reduzido com o try e conversão de Raissa e Dani, do Ymborés. Com o placar Ymborés 12 X 21 Porto Seguro, o Ymborés fica com o título de Vice-campeão feminino e Porto Seguro com o de Campeão.

Com a garantia da presença do Porto Seguro na final, segue Ymborés e Serigy disputando vaga no jogo que definiria o Campeão Masculino do evento. O primeiro try garante pontos para o Ymborés e é feito por Léo Besta, convertido por Benjamin. No segundo tempo, Billy amplia o placar com novo try, num aproveitamento de oportunidade, sem conversão. Em seguida, o Ymborés dispara vantagem com Victor Preto fazendo try, com conversão de Benjamin. O Serigy, numa jogada desesperada para diminuir o placar, realiza um try com Ícaro e convertido por Roni. Neste segundo tempo, o técnico do Ymborés levou para o campo Mateus, Gabriel Scoonie, Diego e Michael – pela primeira vez ao campo, em jogo oficial. Com o placar de Ymborés 19 X 7 Serigy, define-se a final Ymborés e Porto Seguro.

O jogo mais esperado, entre Ymborés e Porto Seguro, começa com Billy que fez o primeiro try da final. Ainda no primeiro tempo, Fred empata o jogo, mas não faz conversão. No segundo tempo, Leo Fica 2 minutos fora com cartão amarelo. Após sua volta, Ullyan marca um try que amplia o placar. No último minuto de jogo, numa bola desacreditada e lançada para a lateral pelo Ymborés, ela é retomada por Benjamin e marca o último try do jogo e que define o placar final Ymborés 15 x 5 Porto Seguro. O Ymborés mantém o título da casa, consagrando-se Bicampeão da Taça Suíça baiana de Rugby de 7s.

1° jogo masculino

Toruks 27 x 0 Serigy

2° jogo feminino

Ymborés 0 x 12 torukas

3° jogo masculino

Ymborés 12 x 14 Toruks

4° jogo feminino

Ymborés 12 x 21 torukas

5° jogo masculino

Ymborés 19x 7 Serigy

6° jogo Final masculino

Ymborés 15 x 5 Toruks