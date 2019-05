A AEIS Agronomia, de Lisboa, venceu no último sábado o Campeonato Português aoderrotar o CF Belenenses por 18 x 10. E o time alviverde contou com um pilar brasileiro em campo: Júlio Grouth, ex Charrua.

A equipe da Tapada, que não conquistava o título desde 2007, pontuou por Vasco Ribeiro (5), Donasio Ratubuli (5) e contou com duas penalidades e uma transformação de José Rodrigues. Numa partida com bastantes paragens devido a lesão, o CF Belenenses inaugurou o marcador com um ensaio de Duarte Azevedo logo aos 9 minutos de jogo, mas rapidamente a AEIS Agronomia reduziu a vantagem do adversário com um excelente ensaio de Vasco Ribeiro aos 15 minutos da partida. José Rodrigues falhou a transformação e a formação do Restelo manteve-se na frente até à última jogada do intervalo (5-7), altura em que o abertura da Agronomia foi certeiro no pontapé de penalidade concedido à formação da Tapada e deu à sua equipa a superioridade na pontuação na saída para a pausa: 8-7.

No segundo tempo o jogo continuou equilibrado, contudo, passado pouco menos de 15 minutos do início da segunda parte, uma má opção tática do CF Belenenses e um pouco de sorte da AEIS Agronomia no ressalto resultaram no ensaio de Donasio Ratubuli (13-7). José Rodrigues não teve dificuldades na transformação e colocou os agrónomos mais perto do título: 15-7. Na resposta o CF Belenenses reforçou o ataque e conquistou ainda uma penalidade por Manuel Marta (15-10), mas a AEIS agronomia continuou muito consistente na defesa. Já perto do final da partida, e com uma desvantagem de 5 pontos os “azuis” pareceram perder o ritmo e aos 37 minutos José Rodrigues fechou o encontro (18-10) com um pontapé de penalidade bem-sucedido.

Lista de campeões portugueses

20 títulos – CDUL

11 títulos – Direito

9 títulos – Benfica

7 títulos – Belenenses

6 títulos – Cascais

4 títulos – Académica de Coimbra

2 títulos – Agronomia e Técnico