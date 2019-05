Tem brasileiro campeão no Rugby League australiano. É o jovem Hector Hilberto, mineiro de nascimento, de 18 anos. Hector é aluno da University of Queensland e jogou na vitória por 28 x 10 da seleção universitária do estado de Queensland no State of Origin Universitário, uma das versões do State of Origin, em Brisbane, no icônico Lang Park.

O State of Origin é a série anual de jogos entre as seleções dos estados de Nova Gales do Sul (New South Wales) e Queesland. A competição principal começará na quarta-feira da semana que vem, mas outras categorias também são jogadas.