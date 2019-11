ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership inglesa viveu nesse fim de semana uma rodada que mostra o quão equilibrada é a competição, com alguns zebras e um líder surpreendente: o Bristol Bears.

O novo líder venceu o dérbi do Sudoeste fora de casa contra ninguém menos que o poderoso Exeter Chiefs por 20 x 17, de forma emocionante, com um try de Dan Thomas para os Bears já com o tempo esgotado.



Ironicamente, Bristol se beneficiou da derrota do então líder Northampton para o Bath, grande rival dos Bears, por 22 x 13.



London Irish e Worcester Warriors também triunfaram em vitória cruciais sobre Leicester Tigers e Harlequins, respectivamente, por 36 x 11 e 19 x 14.





O Sale Sharks também brilhou e está no G4 após fazer 28 x 18 sobre o Wasps, ao passo que o Saracens, punido com perda de 35 pontos, começou a sua longa batalha contra o rebaixamento com vitória fora de casa sobre o Gloucester, 21 x 12.







Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Sale Sharks 28 x 18 Wasps

Bath 22 x 13 Northampton Saints

Gloucester 12 x 21 Saracens

Harlequins 14 x 19 Worcester Warriors

London Irish 36 x 11 Leicester Tigers

Exeter Chiefs 17 x 20 Bristol Bears

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 4 14 Northampton Saints Northampton 4 14 Sale Sharks Salford (Manchester) 4 11 Gloucester Gloucester 4 10 Exeter Chiefs Exeter 4 10 London Irish Reading / Londres 4 10 Worcester Warriors Worcester 4 9 Bath Bath 4 8 Harlequins Londres 4 6 Wasps Coventry 4 5 Leicester Tigers Leicester 4 4 Saracens Londres 4 -22

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento