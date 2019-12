ARTIGO COM VÍDEOS – Já foram 4 rodadas e a Challenge Cup, a segunda copa europeia de clubes, está mais imprevisível na disputa pela classificação do que a Heineken Champions Cup. Apenas um clube está realmente próximo de assegurar a vaga na próxima rodada: o Bristol Bears, que só precisa de 1 ponto para avançar pelo Grupo 4.

A Challenge Cup funciona igual a Heineken Champions Cup, com os 5 campeões de grupo e os 3 melhores segundos colocados avançando às quartas de final. O Bristol, da Inglaterra, fez sua parte mais uma vez e derrotou fora de casa o Stade Français, em Paris, por 18 x 16, com try salvador de Thacker aos 77′.



No Grupo 1, os galeses do Dragons obtiveram vitória crucial sobre os ingleses do Worcester Warriors, ao passo que o Castres. da França, se manteve na briga despachando os russos do Enisei.

Já no Grupo 2, o Toulon, da França, manteve sua invencibilidade ao vencer fora de casa os ingleses do London Irish, enquanto os galeses do Scarlets cumpriram com sua missão vencendo os franceses do Bayonne, mantendo-se 4 pontos atrás do Toulon.

No Grupo 3, Bordeaux e Edinburgh mantiveram-se invictos e próximos da classificação. Os franceses do Bordeaux derrotaram bem seus compatriotas do Agen, em clássico regional, ao passo que os escoceses do Edinburgh sofreram para vencerem os ingleses do Wasps (de campanha decepcionante) fora de casa por 9 x 7 dramáticos.



Por sua vez, os ingleses do Leicester Tigers tiveram inesperada dificuldade para vencerem fora de casa os italianos do Calvisano e seguem preocupados com os galeses do Cardiff Blues, que bateram os franceses do Pau e seguem na cola dos Tigers no Grupo 5.

- Continua depois da publicidade -

Challenge Cup – Copa Desafio Europeu 2019-20 – 2ª copa europeia

Castres (França) 22 x 10 Enisei (Rússia)

Pau (França) 34 x 29 Cardiff Blues (Gales)

Brive (França) 24 x 10 Zebre (Itália)

Dragons (Gales) 25 x 16 Worcester Warriors (Inglaterra)

Bordeaux (França) 33 x 06 Agen (França)

Calvisano (Itália) 13 x 20 Leicester Tigers (Inglaterra)

Wasps (Inglaterra) 07 x 09 Edinburgh (Escócia)

London Irish (Inglaterra) 20 x 26 Toulon (França)

Scarlets (Gales) 46 x 05 Bayonne (França)

Stade Français (França) 16 x 18 Bristol Bears (Inglaterra)

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Dragons Gales Newport 4 15 Castres França Castres 4 13 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 4 10 Enisei Rússia Krasnoyarsk 4 0 Grupo 2 Toulon França Toulon 4 18 Scarlets Gales Llanelli 4 14 London Irish Inglaterra Reading / Londres 4 7 Bayonne França Bayonne 4 2 Grupo 3 Bordeaux-Bègles França Bordeaux 4 17 Edinburgh Escócia Edimburgo 4 16 Wasps Inglaterra Coventry 4 6 Agen França Agen 4 0 Grupo 4 Bristol Bears Inglaterra Bristol 4 19 Brive França Brive-la-Gaillarde 4 9 Zebre Itália Parma 4 6 Stade Français França Paris 4 5 Grupo 5 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 4 18 Cardiff Blues Gales Cardiff 4 13 Pau França Pau 4 10 Calvisano Itália Calvisano 4 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

Rovigo e Petrarca vão fazer a decisão da Coppa Italia – por Giorgio Vuerich

Enquanto os campeões italianos de Calvisano estavam envolvidos nos jogos de Challange Cup, foram disputadas, nesses dois últimos fins de semana, as semifinais da Coppa Italia.

As equipes qualificadas Rovigo e Petrarca derrotaram o oponente nas duas partidas disputadas, chegando à final de acordo com as previsões

Coppa Italia – Semifinais

Viadana 17×05 Rovigo

Rovigo 41×10 Viadana

Fiamme Oro 12×18 Petrarca

Petrarca 34×20 Fiamme Oro

Final – em jogo único



Dia 18/02 – Rovigo v Petrarca (em lugar a definir)

Petrarca já ganhou o troféu duas vezes no passado (1982, 2001), enquanto Rovigo nunca venceu chegando três vezes na final.