ARTIGO COM VÍDEOS – Sexta e sábado foram de muita ação no rugby europeu e um dos destaques foram as quartas de final da Challenge Cup, a segunda copa europeia de clubes. Dois franceses e dois ingleses avançaram às semifinais, que oporão um time de cada país; de um lado, Bristol Bears e Bordeaux e do outro lado Toulon e Leicester Tigers.

No primeiro duelo, os ingleses do Bristol Bears receberam e atropelaram os Dragons, de Gales, em duelo de vizinhos, com os dois clubes distantes apenas 50 km. Os Bears não deram chances ao rival história e fizeram 56 x 17, em show de 7 tries para os ingleses, com destaque, como sempre, para try de Semi Radradra e para 2 tries do asa Ben Earl.



No sábado, na França, o Bordeaux recebeu os escoceses do Edinburgh, naquele que foi apenas o segundo jogo oficial do Bordeaux desde o retorno às atividades. Mesmo assim, o clube que foi o melhor do Top 14 antes da pandemia fez valer seu elenco poderoso e venceu por 23 x 14, graças a um início de blitz de 2 tries em menos de 10 minutos, com o ponta argentino Santiago Cordero e do centro Jean-Baptiste Dubié. Porém, com 2 penais de Van der Walt e try de Hoyland no começo do segundo tempo os escoceses encostaram no marcador. Mas, mais 2 penais garantiram a frente e a vitória do Bordeaux.



Na sequência, o Toulon, da França, recebeu e derrotou o Scarlets, de Gales, no jogo mais apertado da rodada. Os galeses foram ao intervalo vencendo por 6 x 0, graças a 2 penais de Leigh Halfpenny, mas o segundo tempo foi francês, com o jovem Carbonel também arrematando 2 penais e ninguém menos que o capitão italiano Sergio Parisse marcando o único try do jogo. Toulon 11 x 06, placar final.



No domingo deveriam se encontrar Leicester Tigers e Castres, porém o clube francês teve casos de COVID-19 em seu elenco e, como as semifinais já são no próximo fim de semana, os Tigers foram declarados vencedores.

Challenge Cup – 2ª Copa Europeia de Clubes 2019-20

Quartas de final

56 17

Bristol Bears (Inglaterra) 56 x 17 Dragons (Gales), em Bristol

Árbitro: Mathieu Raynal (França)

23 14

Bordeaux (França) 23 x 14 Edinburgh (Escócia), em Bordeaux

Árbitro: Frank Murphy (Irlanda)

11 06

Toulon (França) 11 x 06 Scarlets (Gales), em Toulon

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

00 00

Leicester Tigers (Inglaterra) 00 x 00 Castres (França), em Leicester – CANCELADO

Árbitro: Mike Adamson (Escócia)

Semifinais

Dia 25/09 – Bristol Bears (Inglaterra) x Bordeaux (França), em Bristol

Dia 26/09 – Toulon (França) x Leicester Tigers (Inglaterra), em Toulon