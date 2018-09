ARTIGO COM VÍDEOS – Rebatizada com novo patrocinador, a Gallagher Premiership, o Campeonato Inglês, começou nesse fim de semana com tudo, vivendo jogos muito disputados e provando que terá grande equilíbrio até o fim.

O primeiro destaque veio na sexta, com o recém promovido Bristol Bears vencendo em casa, diante de 26 mil torcedores, seu rival Bath no jogo de abertura da temporada. 17 x 10 no Dérbi do West Country, com Alapati Leiua marcando o try da vitória no fim do jogo.



O maior destaque da rodada, no entanto, foi o Exeter Chiefs, que começou a temporada com uma maiúscula vitória por 40 x 06 sobre o forte Leicester Tigers, em resultado que já preocupa demais o maior campeão inglês. Olly Woodburn, Sam Simmonds, Luke Cowan-Dickie, Henry Slade, Matt Kvesic e Ian Whitten cruzaram o in-goal para os tries dos Chiefs.



Outro time que impressionou foi o reforçado Gloucester, que em casa colocou 27 x 16 sobre o Northampton Saints. Cipriani conduziu seu novo clube que venceu com tries de Hanson e Sharples, após lindo passe do abertura.



Os Saracens, atuais campeões, foram a Newcastle e venceram o semifinalista Falcons por 32 x 21. Jamie George fez o primeiro try dos londrinos e Alex Lewington guardou 2 para os Sarries, mostrando a qualidade da linha rubronegra, enquanto Mark Wilson também marcou 2 tries para os donos da casa. O golpe fatal veio aos 75′ com o try de Nick Tompkins para os visitantes. Começo sólido na defesa do título.



Os Wasps, por outro lado, sofreram para vencerem o humilde Worcester Warriors fora de casa por 21 x 20, em dérbi das West Midlands. Foram 2 tries no segundo tempo para os Wasps, com Joe Launchbury e Tommy Taylor, aproveitando o amarelo a Alafoti Faosiliva dos Warriors. Mas os pontos da vitória saíram aos 68′ apenas, com penal chutado por Billy Searle.



Já os Harlequins conseguiram uma impressionante vitória sobre o Sale Sharks por 51 x 23, afastando a desconfiança. Jogão de 6 tries para os Quins em Londrees, sendo destaque com 2 tries cruciais Ben Tapuai.

Apenas Cornish Pirates abre Championship com 5 pontos

A segunda divisão começou também na Inglaterra e apenas um time venceu com bônus: o Cornish Pirates, que passou por 31 x 24 sobre o Doncaster Knights. O recém rebaixado London Irish venceu na estreia mas sem bônus: 20 x 07 sobre o Ealing em dérbi londrino. Já o Coventry, campeão da terceira divisão, voltou à liga profissional vencendo: 20 x 15 o Jersey Reds.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês 2018-19

Bristol Bears 17 x 10 Bath

Gloucester 27 x 16 Northampton Saints

Harlequins 51 x 23 Sale Sharks

Worcester Warriors 20 x 21 Wasps

Exeter Chiefs 40 x 06 Leicester Tigers

Newcastle Falcons 21 x 32 Saracens

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 1 5 Harlequins Londres 1 5 Saracens Londres 1 5 Gloucester Gloucester 1 4 Bristol Bears Bristol 1 4 Wasps Coventry 1 4 Worcester Warriors Worcester 1 1 Bath Bath 1 1 Newcastle Falcons Newcastle 1 0 Northampton Saints Northampton 1 0 Sale Sharks Salford (Manchester) 1 0 Leicester Tigers Leicester 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Nottingham 21 x 27 Bedford Blues

Cornish Pirates 31 x 24 Doncaster Knights

Ealing 07 x 20 London Irish

Coventry 20 x 15 Jersey Reds

Richmond 24 x 19 London Scottish

Hartpury College 16 x 05 Yorkshire Carnegie

Clube Cidade Jogos Pontos Cornish Pirates Penzance 1 5 London Irish Reading 1 4 Hartpury College Hartpury 1 4 Bedford Blues Bedford 1 4 Richmond Londres 1 4 Coventry Coventry 1 4 London Scottish Londres 1 1 Jersey Reds Jersey 1 1 Nottingham Nottingham 1 1 Doncaster Knights Doncaster 1 1 Yorkshire Carnegie Leeds 1 0 Ealing Trailfinders Londres 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento