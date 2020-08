Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O rugby finalmente retornou na Inglaterra, com a Gallagher Premiership tendo ação neste fim de semana, com a retomada de sua temporada 2019-20. A 14ª rodada foi disputada, com o líder Exeter Chiefs defendendo com sucesso a ponta da tabela, mas com o então vice Sale Sharks perdendo e vendo o Bristol Bears ascender.

O Exeter Chiefs fez valer seu favoritismo em casa contra o decadente Leicester Tigers, triunfando por 26 x 13. Ewers e o escocês Stuart Hogg marcaram os tries do primeiro tempo para Exeter, enquanto Cowan-Dickie fez o seu na segunda etapa. George Ford teve seu momento com um drop goal do lado dos Tigers.



Por sua vez, o Bristol Bears derrotou o rebaixado Saracens em jogo parelho, que mostrou que os Sarries querem deixar a Premiership com brio. 16 x 12, graças a um penal try decisivo em maul no apagar das luzes.



O Sale Sharks, por sua vez, desapontou ao cair diante do Harlequins por 16 x 10, com Scott Baldwin marcando try decisivo para os Quins.



Quem também sorriu foram os Wasps, que venceram fora de casa duelo direto pelo G4 contra o Northampton Saints. O 34 x 21 para os Wasps foi construído com um sólida defesa que segurou um dominante Saints, que teve mais domínio territorial durante todo o jogo. Bassett foi destaque com 2 tries para os Wasps, abrindo e fechando o jogo.

A derrota dos Saints beneficiou o Bath, que fez jus a seu favoritismo e despachou o London Irish por 34 x 17, em jogo de 5 tries a 2. Tom Dunn foi o nome do jogo com 2 tries no primeiro tempo para o Bath.

Por fim, o Gloucester fez sua parte e venceu o Worcester Warriors por 44 x 15, voltando a sonhar com voos maiores. Foram 6 tries para os vermelhos, com Ollie Thorley sendo destaque com 2 tries.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Northampton Saints 21 x 34 Wasps

Bristol Bears 16 x 12 Saracens

Bath 34 x 17 London Irish

Exeter Chiefs 26 x 13 Leicester Tigers

Worcester Warriors 15 x 44 Gloucester

Harlequins 16 x 10 Sale Sharks

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 14 50 Bristol Bears Bristol 14 42 Sale Sharks Salford (Manchester) 14 41 Wasps Coventry 14 38 Bath Bath 14 35 Northampton Saints Northampton 14 35 Harlequins Londres 14 32 Gloucester Gloucester 14 31 London Irish Reading / Londres 14 28 Worcester Warriors Worcester 14 22 Leicester Tigers Leicester 14 20 Saracens* Londres 14 -62

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;



* O Saracens foi declarado rebaixado por conta de quebra do teto salarial da liga nas últimas 3 temporadas;