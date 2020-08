Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Na Austrália, o Super Rugby AU já tem seu primeiro finalista: o Brumbies, que assegurou o primeiro lugar geral da competição com uma rodada de antecedência ao derrotar em casa o lanterna Western Force por 31 x 14 nesta sexta-feira. No Super Rugby AU, o primeiro colocado avança diretamente à final, ao passo que o segundo e o terceiro colocados farão uma semifinal. Com o resultado, já é certo que a grande final será em Canberra, casa dos Brumbies, no dia 19 de setembro.

A partida foi ainda especial por ter pela primeira vez uma mulher apitando um jogo de Super Rugby na Austrália, com Amy Perrett. E o Force começou forte o jogo, como foi a tendência ao longo de todo o ano, e marcou o primeiro try aos 9′, com o asa Lee-Warner.

Os Brumbies tardaram a assumirem o controle do jogo, mas o fizeram na reta final da primeira etapa, com try aos 32′ do ponta Tom Wright, em contra-golpe após recepção errada de chute do lado do Force. A virada veio antes da pausa, com try do fullback Thomas Banks, finalizando boa movimentação de passes dos anfitriões. 10 x 07.

O segundo tempo começou com novo try dos Brumbies, aos 51′, com o asa Will Miller na ponta. O abertura Jono Lance respondeu com try para o Force aos 55′, quebrando tackle. Porém, a resposta dos Brumbies veio com try de Len Ikitau aos 65′, após a pressão com fases nas 22, que garantia frente mais confortável aos donos da casa. No fim, Muirhead mergulhou para apanhar chute no in-goal e marcar o último try do jogo, selando a vitória do time de Canberra. 31 x 14.

Na última rodada da primeira fase, os Brumbies duelarão com os Reds, ao passo que o Force terá sua última chance de arrancar uma vitória ao encarar os Rebels.

Brumbies 31 x 14 Force, em Canberra

Árbitro: Amy Perrett

Brumbies

Tries: Wright, Banks, Miller, Ikitau e Muirhead

Conversões: Kuenzle (3)

15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Solomone Kata, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Bayley Kuenzle, 9 Joe Powell, 8 Pete Samu, 7 Will Miller, 6 Lachlan McCaffrey, 5 Cadeyrn Neville, 4 Murray Douglas, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Connal McInerney, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Folau Fainga’a, 17 Scott Sio, 18 Tom Ross, 19 Darcy Swain, 20 Rob Valetini, 21 Nic White, 22 Reesjan Pasitoa, 23 Len Ikitau;

Force

Tries: Lee-Warner e Lance

Conversões: Prior (2)

15 Jack McGregor, 14 Marcel Brache, 13 Kyle Godwin, 12 Henry Taefu, 11 Brad Lacey, 10 Jono Lance, 9 Ian Prior (c), 8 Henry Stowers, 7 Kane Koteka, 6 Fergus Lee-Warner, 5 Ollie Atkins, 4 Jeremy Thrush, 3 Kieran Longbottom, 2 Andrew Ready, 1 Pek Cowan;

Suplentes: 16 Feleti Kaitu’u, 17 Chris Heiberg, 18 Tom Sheminant, 19 Tevin Ferris, 20 Brynard Stander, 21 Nick Frisby, 22 Richard Kahui, 23 Jake Strachan;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 7 27 Reds Brisbane 7 21 Waratahs Sydney 7 15 Rebels Melbourne 6 14 Force Perth 7 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;