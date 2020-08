Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Sábado de clássico na Austrália e com confirmação de favoritismo. Os Brumbies receberam os Waratahs e se impuseram por 38 x 11, asseguraram seu retorno à liderança isolada do Super Rugby AU.

O jogo começou com os Waratahs tendo um try anulado logo aos 7′, com Haningan cometendo knock on and pick and go. E quem não faz, leva. Aos 15′, os Brumbies anotaram o primeiro try da partida com Lonergan mergulhando no in-goal para apanhar chute de Kuenzl. Try controverso, com Lonergan em posição de impedimento no momento do chute.

Harrison respondeu para os Waratahs com penal, mas aos 24′ de novo os pés de Kuenzl produziram chute perfeito, agora cruzado para Muirhead marcar o segundo try. O lance nasceu com os ‘Tahs sendo capazes de segurarem o poderoso maul dos Brumbies, mas a sequência mostrou a versatilidade do time de Canberra.

Os Waratahs reduziram de novo com penal pouco depois e, antes da pausa, o time de Sydney esboçou reação, com Dempsey marcando o try na ponta, recebendo offload de Horton. Waratahs no páreo: 12 x 11 para os Brumbies apenas.

No entanto, o segundo tempo foi todo do time da casa. Pete Samu marcou o terceiro try aos 46′, recebendo passe longo de Simone, e aos 53′ e aos 58’, o ponta Tom Wright marcou mais 2 tries para os Brumbies, com a linha de Canberra voando baixo.

No fim, Samu ainda fez o útimo try dos donos da casa, atropelando na ponta. O segundo tempo teve os Waratahs tendo até mais posse de bola, mas os Brumbies provaram que não dependem apenas dos mauls e fizeram um jogo aberto de grande eficiência com a bola em mãos. 38 x 11.

Na próxima rodada, os Brumbies poderão carimbar classificação ao mata-mata ao receberem o lanterna Force, ao passo que os Waratahs defenderão a posição no G3 encarando o quarto colocado Rebels, em verdadeira decisão. No Super Rugby AU, o primeiro colocado se garantirá diretamente na final, ao passo que o segundo e o terceiro colocados jogarão a semifinal pela outra vaga na decisão.

38 11

Brumbies 38 x 11 Waratahs, em Canberra

Árbitro: Angus Gardner

Brumbies

Tries: Samu (2), Wright (2), Lonergan e Muirhead

Conversões: Lonergan (2) e Kuenzl (2)

15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Solomone Kata, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Bayley Kuenzle, 9 Ryan Lonergan, 8 Pete Samu, 7 Will Miller, 6 Lachlan McCaffrey, 5 Cadeyrn Neville, 4 Murray Douglas, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Connal McInerney, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Lachlan Lonergan, 17 Scott Sio, 18 Tom Ross, 19 Darcy Swain, 20 Rob Valetini, 21 Tom Cusack, 22 Nic White, 23 Len Ikitau;

Waratahs

Try: Dempsey

Penais: Harrison (2)

15 Jack Maddocks, 14 James Ramm, 13 Joey Walton, 12 Karmichael Hunt, 11 Alex Newsome, 10 Will Harrison, 9 Jake Gordon, 8 Jack Dempsey, 7 Michael Hooper, 6 Lachlan Swinton, 5 Rob Simmons (c), 4 Ned Hanigan, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 Tom Horton, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Robbie Abel, 17 Tetera Faulkner, 18 Angus Bell, 19 Tom Staniforth, 20 Hugh Sinclair, 21 Mitch Short, 22 Ben Donaldson, 23 Lalakai Foketi;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 6 23 Reds Brisbane 7 21 Waratahs Sydney 7 15 Rebels Melbourne 6 14 Force Perth 6 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



