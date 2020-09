Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Foi emocionante e terminou com festa da torcida da casa. Em Canberra, a grande final do Super Rugby AU atraiu as atenções da Austrália neste sábado, com os Brumbies derrotando o Queensland Reds para se sagrarem campeões da competições inedita, confirmando seu favoritismo. O melhor time da temporada regular fez valer sua campanha e triunfou por 28 x 23, erguendo a taça pela primeira vez desde o título de 2004 do Super Rugby.



Foram os Brumbies que abriram o placar com penal chutado pelo jovem abertura Lolesio logo aos 5′, mas o veterano James O’Connor deixou tudo igual na mesma moeda aos 13′. Foi aos 17′ que saiu o primeiro try, com o poderoso maul dos Brumbies dando as caras, imparável, com Folau Fainga’a finalizand o para o delírio da torcida.

Os números do duelo foram praticamente iguais ao final da peleja, mas o início do embate pendeu a favor dos Brumbies, que abriram preciosa frente aos 26′ com try do ponta Muirhead, recebendo offload de Lolesio e fintando a defesa. Lindo lance que colocava 14 x 03 no marcador.

Ainda no primeiro tempo os Reds responderam, com Jordan Petaia apanhando a bola na intermediária para driblar a defesa e dar passe desconcertante para o oitavo Harry Wilson marcar o try. Tudo aberto, 15 x 10, reduzidos para 15 x 13 com um último penal arrematado por O’Connor no lance final da primeira etapa.

O segundo tempo começou como o primeiro: com os Brumbies abrindo frente, que se provou determinante para o título. Aos 45′, Muirhead cobrou penal rápido com free kick e a defesa dos Reds teve dificuldades em fechar os espaço. Após a fase, Powell, Lolesio e Simone movimentaram a bola rápido até o fullback Banks correr para o try.

Ciente da necessidade de somar pontos logo, Lolesio desferiu com precisão drop goal aos 48′ e, aos 50′, Daugunu foi penalizado com amarelo, deixando os Reds com um homem a menos. Parecia fatal. No entanto, mesmo com 14 em campo, os Reds reagiram e reduziram a distância aos 59′ com James O’Connor chutando pena – para assumir a artilharia do Super Rugby AU.

Com 15 em campo de novo, os Reds foram para cima e, aos 64′, o scrum-half McDermott criou espaço com série de sidesteps e soltou a bola, que bateu no pé de Liam Wright e sobrou para o segunda linha Angus Blyth marcar o try que colocava os Reds de novo no páreo, atrás por apenas 23 x 28.

No fim, no entanto, os Reds não foram capazes de criarem mais espaços pela defesa dos Brumbies, que se manteve sólida nos 15 minutos derradeiras, mantendo o placar inalterado. Vitória dos Cavalos de Canberra! Sem dúvida, os melhores da Austrália, coroando o trabalho do técnico Dan McKellar, pouco badalado, mas que construiu uma equipe sólida e campeã.

28 23

Brumbies 28 x 23 Reds, em Canberra

Árbitro: Angus Gardner

Brumbies

Tries: Fainga’a, Muirhead e Banks

Conversões: Lolesio (2)

Penais: Lolesio (2)

Drop goals: Lolesio (1)

15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Tevita Kuridrani, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Joe Powell, 8 Pete Samu, 7 Will Miller, 6 Lachlan McCaffrey, 5 Cadeyrn Neville, 4 Murray Douglas, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Folau Fainga’a, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Connal McInerney, 17 James Slipper, 18 Tom Ross, 19 Nick Frost, 20 Rob Valetini, 21 Nic White, 22 Bayley Kuenzle, 23 Solomone Kata;

Reds

Tries: Wilson e Blyth

Conversões: O’Connor (2)

Penais: O’Connor (3)

15 Jock Campbell, 14 Jordan Petaia, 13 Hunter Paisami, 12 Hamish Stewart, 11 Filipo Daugunu, 10 James O’Connor, 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Liam Wright (c), 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 JP Smith;

Suplentes: 16 Josh Nasser, 17 Harry Hoopert, 18 Ruan Smith, 19 Tuaina Taii Tualima, 20 Angus Scott-Young, 21 Moses Sorovi, 22 Bryce Hegarty, 23 Jack Hardy;