ARTIGO COM VÍDEO – A 4ª rodada do Super Rugby AU australiano teve o Brumbies derrotando o Western Force por 24 x 00 para assumir a liderança da competição. O jogo foi em Perth, casa do Force, que recebeu um jogo de Super Rugby pela primeira vez desde 2017.

O jogo foi totalmente dominado pelo Brumbies, que marcou um try relâmpago a menos de 2 minutos com Tom Wright em belo contra golpe veloz. O time de Canberra seguiu insaciável no começo e fez o segundo try aos 6′ com Simone, em jogada em velocidade desde o campo de defesa. Repeteco.

O Force conseguiu equilibrar as ações, evoluindo defensivamente, mas o jogo teve, de todo modo, os Brumbies correndo o dobro de metros. Os tries só voltaram a sair no segundo tempo, com Will Miller marcando na ponta na abertura do segundo tempo. O último try veio aos 66′ com o hooker Connal McInerney, em maul após lateral (marca dos Brumbies).

Nada de pontos do lado do Force e 24 x 00 no marcador. Com isso, os Brumbies defenderão a liderança na próxima rodada ao receberem o vice líder Reds, no jogão da semana. Já o Force receberá o Rebels.

00 24

Force 00 x 24 Brumbies, em Perth

Árbitro: Damon Murphy

Force

15 Jack McGregor, 14 Byron Ralston, 13 Marcel Brache, 12 Henry Taefu, 11 Brad Lacey, 10 Jono Lance, 9 Nick Frisby, 8 Brynard Stander, 7 Tevin Ferris, 6 Henry Stowers, 5 Fergus Lee Warner, 4 Jeremy Thrush, 3 Kieran Longbottom, 2 Feleti Kaitu’u, 1 Angus Wagner;

Suplentes: 16 Andrew Ready, 17 Chris Heiberg, 18 Tom Sheminant, 19 Ollie Atkins, 20 Ollie Callan, 21 Jacob Abel, 22 Richard Kahui, 23 Kyle Godwin

Brumbies

Tries: Wright, Simone, Miller e McInerney

Conversões: Kuenzie (2)

15 Tom Banks, 14 Solomone Kata, 13 Tevita Kuridrani, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Bayley Kuenzle, 9 Joe Powell, 8 Pete Samu, 7 Will Miller, 6 Rob Valetini, 5 Nick Frost, 4 Murray Douglas, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Folau Fainga’a, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Connal McInerney, 17 Harry Lloyd, 18 James Slipper, 19 Ben Hyne, 20 Lachlan McCaffrey, 21 Issak Fines, 22 Mack Hansen, 23 Andy Muirhead;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 3 14 Reds Brisbane 3 10 Rebels Melbourne 3 6 Waratahs Sydney 4 6 Force Perth 3 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



