ARTIGO COM VÍDEO – Depois dos Reds vencerem os Waratahs na sexta, o sábado na Austrália foi Brumbies contra Rebels pelo Super Rugby AU, em Canberra, com limite de público por razões sanitárias. Os Brumbies fizeram valer o favoritismo, impuseram seu jogo fechado de fases, sempre físico, e triunfaram por 31 x 23.

Os Brumbies marcaram o primeiro try logo aos 3′, em jogada de lateral finalizada por Muirhead. Toomua chegou a descontar com penal para os Rebels, mas os Brumbies foram muito superiores e marcaram mais 2 tries no primeiro tempo, com Powell, saindo de maul devastador, e Fainga’a, rompendo após as fases para abrir 19 x 06.

Com try de Wright logo após a volta dos vestiários, após bela corrida do abertura Lolesio, os Brumbies pareciam que liquidavam a partida no segundo tempo. Porém, os Rebels reagiram, Uelese, em maul, e Haylett-Petty, explorando avenida após as fases nas 22, marcaram dois tries que pareciam colocar os visitantes no páreo para a reta final do duelo. E, aos 71′, Toomua chutou penal que deixava o placar em apenas 24 x 23 para os Brumbies.

Porém, aos 77′, o lateral dos Brumbies resultou em maul e Will Miiler finalizou na marca registrada da equipe. Try e vitória bonificada, 31 x 23.

Na próxima semana, os Rebels receberão os Reds, ao passo que os Brumbies descansarão.

Brumbies 31 x 23 Rebels, em Canberra

Brumbies

Tries: Muirhead, Powell, Fainga’a, Wright e Miller

Conversões: Lolesio (3)

15 Mack Hansen, 14 Andy Muirhead, 13 Tevita Kuridrani, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Joe Powell, 8 Pete Samu, 7 Tom Cusack, 6 Rob Valetini, 5 Murray Douglas, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Folau Fainga’a, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Connal McInerney, 17 Scott Sio, 18 Tom Ross, 19 Lachlan McCaffrey, 20 Will Miller, 21 Issak Fines, 22 Bayley Kuenzle, 23 Len Ikitau;

Rebels

Tries: Uelese e Haylett-Petty

Conversões: Toomua (2)

Penais: Toomua (3)

15 Dane Haylett-Petty (c), 14 Andrew Kellaway, 13 Reece Hodge, 12 Billy Meakes, 11 Marika Koroibete, 10 Matt Toomua, 9 Ryan Louwrens, 8 Michael Wells, 7 Richard Hardwick, 6 Josh Kemeny, 5 Michael Stolberg, 4 Matt Philip, 3 Pone Fa’amausili, 2 Jordan Uelese, 1 Matt Gibbon;

Suplentes: 16 Efitusi Maafu, 17 Cameron Orr, 18 Jermaine Ainsley, 19 Trevor Hosea, 20 Esei Haangana, 21 Rob Leota, 22 Frank Lomani, 23 Andrew Deegan;

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 1 5 Reds Brisbane 1 4 Waratahs Sydney 1 1 Force Perth 0 0 Rebels Melbourne 1 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



