ARTIGO COM VÍDEO – Sydney foi o palco para um dos grandes confrontos do rugby australiano, o clássico entre Waratahs e Brumbies. O jogo não desapontou e teve os Waratahs flertando com a vitória, mas o triunfo coube mesmo àquele que vem sendo o melhor time do país, os Brumbies, vice líderes do Super Rugby AU agora. 24 x 23 no marcador.



O jogo começou com os visitantes arrancando logo o primeiro try do jogo aos 5′, com Lolesio chutando para o in-goal e Cusack cravando o try após erro de Harrison na recepção. Mas o jovem abertura Harrison logo chutaria 2 penais para os Waratahs, colocando os anfitriões em vantagem.

Os Brumbies perderam Muirhead por cartão amarelo aos 21′ e, aos 24′, os ‘Tahs ampliaram a frente após maul, com Horton saindo da formação e explorando buraco na defesa dos Waratahs. E, aos 28′, de novo os Brumbies vacilaram, com Harrison enxergando espaço no fundo do campo para chutar e encontrar Ramm livre para correr para o try. 20 x 05 para os azuis.

Antes do intervalo, no entanto, começou a reação dos Brumbies, com sua marca registrada: lateral, maul e try de Folau Fainga’a. E antes da pausa, aos 37′, Valetini marcou o terceiro try dos visitantes, depois de Wright disparar na ponta e ser detido perto do in-goal. Waratahs 20 x 17 ao final do primeiro tempo.

O segundo tempo começou com Harrison chutando novo penal para os Waratahs. No entanto, os Brumbies foram superiores, controlando a posse de bola ao seu estilo, focado no jogo de base. A paciência rendeu para os Brumbies, agraciados com o precioso try da vitória aos 77’ com o scrum-half reserva Issak Fines criando o espaço com dummy. Try de camisa 9 para garantir 24 x 23 para os Brumbies.

Na próxima rodada, os Waratahs receberão os Rebels, ao passo que os Brumbies visitarão o Force.

Waratahs 23 x 24 Brumbies, em Sydney

Árbitro: Angus Gardner

Waratahs

Tries: Horton e Ramm

Conversões: Harrison (2)

Penais: Harrison (3)

15 Jack Maddocks, 14 James Ramm, 13 Joey Walton, 12 Karmichael Hunt, 11 Alex Newsome, 10 Will Harrison, 9 Mitch Short, 8 Jack Dempsey, 7 Michael Hooper, 6 Lachlan Swinton, 5 Rob Simmons (c), 4 Ned Hanigan, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 Tom Horton, 1 Tom Robertson;

Suplentes: 16 Robbie Abel, 17 Tetera Faulkner, 18 Angus Bell, 19 Tom Staniforth, 20 Will Harris, 21 Michael McDonald, 22 Mark Nawaqanitawase, 23 Ben Donaldson;

Brumbies

Tries: Cusack, Fainga’a, Valetini e Fines

Conversões: Kuenzie (2)

15 Tom Banks, 14 Andy Muirhead, 13 Tevita Kuridrani, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Joe Powell, 8 Pete Samu, 7 Tom Cusack, 6 Rob Valetini, 5 Murray Douglas, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Folau Fainga’a, 1 James Slipper;

Suplentes: 16 Connal McInerney, 17 Scott Sio, 18 Tom Ross, 19 Lachlan McCaffrey, 20 Will Miller, 21 Issak Fines, 22 Bayley Kuenzle, 23 Mack Hansen;

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 3 10 Brumbies Canberra 2 9 Waratahs Sydney 3 6 Rebels Melbourne 2 2 Force Perth 2 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;