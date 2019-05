O podcast “Mesa Oval” chega à edição 155 com presença de Bruno Rossi, o “Brunão”, lembrado por oponentes e colegas de equipe como um jogador duro e incansável. O segunda linha contará sua trajetória dentro e fora das quatro linhas, a sua passagem pela seleção brasileira e também fará uma reflexão sobre os valores do nosso esporte e o que é capaz de acontecer no desenrolar de uma partida diante do calor do jogo.

