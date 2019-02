Nesse fim de semana não haverá Americas Rugby Championship, mas o Super Rugby vai começar, com participação do time argentino dos Jaguares, que encara em casa os Lions, da África do Sul, nesse sábado, dia 16, no Estadio José Amalfitani, do Vélez Sarsfield.

A notícia interessante ligando os dois torneios veio da União Argentina de Rugby. A segunda partida em casa dos Jaguares no Super Rugby, no dia 23, contra os Bulls, também da África do Sul, será um evento maior, com rodada dupla. Antes, também no Vélez, se enfrentarão Argentina XV e Uruguai, pela 3ª rodada do Americas Rugby Championship.

Evento dupla, ajudando a promover o ARC.