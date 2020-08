Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O último invicto na Austrália foi derrubado. Na abertura do returno do Super Rugby AU, em Sydney (campo neutro, por conta da pandemia), o Melbourne Rebels fez seu melhor jogo na temporada e se impôs com categoria sobre o poderoso Brumbies, com memoráveis 30 x 12 que colocaram o time do estado de Victoria na vice liderança da competição. Os Brumbies, no entanto, seguem invictos.



Em bela troca de passes logo aos 3′, Reece Hodge marcou o primeiro try dos Brumbies. O time de Canberra logo buscou sua receita, com jogo de fases e contato paciente, mas, aos 14′, Koroibete interceptou passe e chutou para o campo de atraque em contra-ataque letal, servindo no fim Wilkin para o segundo try dos Rebels.

Os Brumbies responderam com jogada a partir de lateral, sua marca registrada, com o maul conduzido por Fainga’a e finalizado por Powell. No entanto, o restante da primeira etapa foi de absoluto domínio do time de Melbourne, que soube tirar dos Brumbies a posse de bola e, aos 23′, Toomua desferiu chute para o in-goal, com Hodge mergulhando para seu segundo try.

- Continua depois da publicidade -

O domínio dos Rebels foi premiado com penal na sequência chutado por Toomua e try de Uelese antes da pausa, no pick and go após investida de Naisarani.

No segundo tempo, os Brumbies não conseguiram reverter o domínio dos Rebels, mas somente um penal de Toomua aos 53′ mexeu no placar. O placar dava o ponto bônus ofensivo aos Rebels, mas no último lance o Brumbies negou-lhes o bônus ao marcar seu segundo try, com Miller, no pick and go. 30 x 12, placar final.

No próximo fim de semana, os Brumbies descansarão e os Rebels terão desafio visitando os Reds.

30 12

Rebels 30 x 12 Brumbies, em Sydney

Árbitro: Graham Cooper

Rebels

Tries: Hodge (2), Wilkin e Uelese

Conversões: Toomua (2)

Penais: Toomua (2)

15 Reece Hodge, 14 Andrew Kellaway, 13 Campbell Magnay, 12 Matt Toomua, 11 Marika Koroibete, 10 Andrew Deegan, 9 Frank Lomani, 8 Isi Naisarani, 7 Brad Wilkin, 6 Josh Kemeny, 5 Trevor Hosea, 4 Matt Philip, 3 Jermaine Ainsley, 2 Jordan Uelese, 1 Cameron Orr;

Suplentes: 16 Efi Ma’afu, 17 Cabous Eloff, 18 Pone Fa’amausili, 19 Michael Stolberg, 20 Richard Hardwick, 21 Rob Leota, 22 James Tuttle, 23 Billy Meakes;

Brumbies

Tries: Powell e Miller

Conversões: Kuenzie (1)

15 Tom Banks, 14 Solomone Kata, 13 Tevita Kuridrani, 12 Irae Simone, 11 Andy Muirhead, 10 Bayley Kuenzle, 9 Joe Powell, 8 Pete Samu, 7 Tom Cusack, 6 Rob Valetini, 5 Nick Frost, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Folau Fainga’a, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Connal McInerney, 17 Harry Lloyd, 18 Tom Ross, 19 Will Miller, 20 Ben Hyne, 21 Ryan Lonergan, 22 Mack Hansen, 23 Len Ikitau

Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 5 18 Rebels Melbourne 5 14 Reds Brisbane 4 11 Waratahs Sydney 4 6 Force Perth 4 2

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;