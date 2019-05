ARTIGO COM VÍDEO –

O “Scudetto” ido Top 12 italiano é do Calvisano! Nossa colaborado Giorgio Vuerich contou como foi a grande final de Calvisano 33 x 10 Rovigo no último sábado:





Os lombardos legitimaram o sucesso no final, depois de decolar graças ao pontapé de Pescetto. O primeiro tempo fecha sem marcados tries, com a superioridade de Calvisano, quatro tries de Pescetto contra um de Mantelli. 12×3 pelos lombardos.

De volta do vestiário o jogo é muito mais baixo em termos de ritmo, e bastante fragmentado pelos apitos do juiz Mitrea pelas infrações dos jogadores. Mas é apenas Pescetto quem realiza outros dois pontapés, aumentando o placar 18×3. É Calvisano que domina o segundo tempo do ponto de vista físico e mental, e fecha o jogo definitivamente com um “maul” começado dum lateral que envolve praticamente todos os jogadores amarelo-pretos. Marca o “hooker” Manfredi, Pescetto perde o primeiro pontapé do seu dia a apenas um quarto de hora do final com o placar 23×3, enquanto a chuva começa a enfurecer pesadamente. Seis minutos depois, chega o try com a ponta Pierre Bruno, Pescetto adiciona a converçao duma posição difícil e sanciona os 30×3. Ao 79° e de Bortoli, que substituiu Pescetto, o pontapé para aumentar a vantagem dos lombardo 33×3. No acréscimo vem o try de consolação dos “Bersaglieri”, com a segunda linha Matteo Canali. Termina 33 a 10.

Calvisano pela quarta vez bateu o Rovigo na decisão do título de campeão da Itália, faturando seu sétimo título. Para Rovigo, esta foi a sua sétima final perdida. Paolo Pescetto, autor de 20 pontos, ganhou merecidamente o “Man of the Match”