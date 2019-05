Os clubes não pararam no fim de semana de Heineken Champions Cup. Na Itália, o Top 12 – o Campeonato Italiano – conheceu seus finalistas, com o Valorugby Emilia, de Mateo Dell’Acqua (dos Tupis) sendo eliminado nas semis.

Calvisano e Rovigo decidirão o título italiano – por Giorgio Vuerich

Nada a fazer para o Valorugby Emilia com o Tupi Matteo Dell’Acqua, os Diablos de Reggio Emila resistiram apenas no primeiro tempo, só 03×00 o placar pelos lombardos. No começo do segundo tempo o Valorugby empata 03×03, mas depois o Calvisano coloca uma velocidade superior e marcam cinco trais que valem o 41-03. A qualificação para a final do Calvisano já foi anunciada, mas as batidas de palmas vão pelo Valorugby, um time á sua terceira temporada no TOP12/Eccellenza que consegui entrar nas primeiras quatro do torneio.

No Estadio “Battaglini”, os anfitriões vencem 18×9 na chuva, e um encontro muito lutado. Abre o placar a abertura do Petrarca com um drop-goal (0-3). Depois de longos períodos de jogo em que nervosismo e tensão, são os mestres de ambos os lados, o primeiro try do hogo vem na meia hora, e traz a assinatura de Guido Barion ponta dos “Bersaglieri” (7-3). Aos 35 ′, Menniti Ippolito, chutando, encurta a distância, punindo a indisciplina local com uma penalidade e respondendo ao 40 ′, com outra penalidade gerada por uma hight-tackle, que envia as equipes no vestiário com o placar 7-9.

Na retomada do jogo, a partida fica ainda mais nervosa, com a aposta que é considerada extremamente alta. Mas as oportunidades são todas dos anfitriões, que marca um try com o centro Majstorovic ao 66’ e dois penais 75’ e 79’com Mantelli.

A decisão está marcada para o sábado, 18 de maio, no “Pata Stadium” em Calvisano (a equipe que entre os dois finalistas conseguiu o melhor resultado na temporada regular), às 12h45. Se repete a decisão dos anos de 2014 a 2017, que viu vencedora Calvisano três vezes e uma Rovigo.

Calvisano e Rovigo já se encontraram quatro vezes, dois na temporada regular e dois no play-off do Continental shield. Com duas vitorias em abos os lados.

Na decisão pelo rebaixamento, o jogo foi equilibrado desde o início, com dois penais – um de Mortali e outro de Bonifazi – que não alteram a balança do resultado (3×3). Ao 23’ a ponta Guardiano, marca o try, levando o Lazio ao 10×3. No segundo tempo, Verona empurra o acelerador e com o try de Pavan ao 45’ encurta a distância (10×8). Bonifazi em um penal aos 50 minutos leva os romanos ao 13×8, mas depois com dois Penais, Mortali viram o resultado (13×14) a 6 minutos do fim. O quinze romano ataca com a cabeça abaixada e nos últimos compassos da partida encontra um Penal que é feito por Bonifazi (16×14) e que pelos romanos vale a permanência no Top 12. A capital Roma ainda no próximo ano terá duas equipes (três se a Capitolina conseguira a promoção). Verona com Valsugana, as duas promovidas no ano passado da Série A, são rebaixadas.

Top 12 – Campeonato Italiano 2018-19

Semifinais, jogos de volta

Calvisano 41 x 03 Valorugby Emilia (agregado: 66×20)

Rovigo 18 x 09 Petrarca Padova (agregado: 28 x 19)

Repescagem de rebaixamento

Lazio 16 x 14 Verona em Padova

Ampthill promovido ao Championship inglês

Decisão também rolou na 3ª divisão masculina da Inglaterra, a National League 1, que teve seu campeão: o pequeno Ampthill, da cidade de mesmo nome, que tem 14 mil habitantes, a 70 km de Londres. A National League 1 é disputada em pontos corridos.

Merthyr campeão galês

Já na Principality Premiership, o Campeonato Galês semi-profissional (competição mais importante abaixo do PRO14 para o rugby de Gales), teve sua grande final nesse fim de semana e o campeão foi o Merthyr, que derrotou o RGC na grande final por incríveis 28 x 24. Foi o segundo título seguido dos Ironmen.

Semifinalistas da Pro D2 francesa conhecidos

Enquanto isso, na França, a Pro D2 – a segunda divisão profissional – confirmou seus semifinalistas, na luta pela promoção ao Top 14.

Neste fim de semana, foram jogadas as duas repescagens para as semifinais. No primeiro jogo, no sábado, o Bayonne venceu o Nevers por 32 x 26, enquanto no domingo o Vannes bateu o Mont de Marsan por 50 x 10.

Na semana passada foram confirmados os dois times rebaixados do Pro D2: Bourg-en-Bresse e Massy. Times tradicionais como Biarritz, Béziers ou Colomiers não conseguiram acesso ao playoff, adiando o sonho do retorno ao Top 14.

Nas semifinais, o Brive (melhor time da primeira fase) receberá o Vannes e o Oyonnax receberá o Bayonne.

Pro D2 – 2ª divisão do Campeonato Francês

Repescagens pelas Semifinais

Bayonne 32 x 26 Nevers, em Bayonne

Vannes 50 x 10 Mont de Marsan, em Vannes

Semifinais

Dia 18/05 – Oyonnax x Bayonne, em Oyonnax

Dia 19/05 – Brive x Vannes, em Brive