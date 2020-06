Proposta da campanha eleitoral de Agustin Pichot à presidência do World Rugby, a ideia do rugby ter um jogo eletrônico melhor tem ganho adeptos e foi lançada uma campanha mundial independente para que o World Rugby elabore um projeto de um game sólido que ajude na popularização do rugby no meio digital. Tem até participação de Lucas Abud, dos Tupis, na campanha. Saiba mais: rugbyvideogamecampaign.online

Here it is! The official campaign video! Like and share, lets get this viral and noticed! @WorldRugby https://t.co/KAB0K4V8kJ #Rugby21 #RugbyGaming #Rugby21 pic.twitter.com/Yfhzq4W240

— The Rugby Video Game Campaign (@WorldRugbyGame) June 15, 2020